Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.10.2025
21:04 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/putin-2046940086.html
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 07.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Он уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
