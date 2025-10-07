Рейтинг@Mail.ru
Стала известна программа Путина в Таджикистане - РИА Новости, 07.10.2025
20:14 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/putin-2046934826.html
Стала известна программа Путина в Таджикистане
Стала известна программа Путина в Таджикистане - РИА Новости, 07.10.2025
Стала известна программа Путина в Таджикистане
Стала известна программа президента России Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Таджикистан. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:14:00+03:00
2025-10-07T20:14:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76696/54/766965462_0:293:2755:1842_1920x0_80_0_0_e6093400ce9768d4b829314f6c485c07.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046894717.html
https://ria.ru/20251007/ushakov-2046890084.html
https://ria.ru/20251007/putin-2046900975.html
таджикистан
россия
душанбе
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, юрий ушаков, снг
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Юрий Ушаков, СНГ
Стала известна программа Путина в Таджикистане

Опубликована программа визита президента России Путина в Таджикистан

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Таджикистан
Официальный визит президента РФ В. Путина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Официальный визит президента РФ В. Путина в Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стала известна программа президента России Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Таджикистан.
Российский лидер пробудет в республике с 8 по 10 октября.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Рахмон обсудят международную повестку, заявил Ушаков
17:14
В рабочую программу президента войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие в нескольких многосторонних встречах на высшем уровне.
В частности, в четверг Путин будет участвовать в работе второго саммита "Центральная Азия - Россия", а в пятницу - в заседании Совета глав государств СНГ. Все запланированные мероприятия пройдут в Душанбе.
На полях мероприятий предстоят и отдельные двусторонние встречи Путина с зарубежными лидерами.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа визита Путина в Таджикистан начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов - Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
Утром в четверг во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представления делегаций двух стран, а также совместное фотографирование. После этого пройдет встреча Путина и Рахмона в формате тет-а-тет, а затем - двусторонние переговоры в расширенном составе, с участием делегаций.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Таджикистана
17:06
Как ожидается, по итогам переговоров лидеры России и Таджикистана подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также примут участие в церемонии обмена совместными документами и выступят с заявлениями для СМИ.
Завершится программа госвизита государственным приемом с участием делегаций двух стран.
Кроме того, в четверг Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Участники обсудят вопросы сотрудничества России и центральноазиатских стран в разных областях, а также вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По завершении обмена мнениями лидеры планируют принять итоговое коммюнике.
На следующий день, в пятницу, президент России встретится с коллегами по Содружеству Независимых Государств в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Заседание начнется в узком формате, затем пройдет заседание в расширенном составе. Также участники планируют подписать ряд совместных документов. После рабочей части саммита состоится официальный прием в честь лидеров СНГ.
По итогам всей трехдневной рабочей программы в Таджикистане российский лидер пообщается с журналистами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ
17:26
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонЮрий УшаковСНГ
 
 
