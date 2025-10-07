Стала известна программа Путина в Таджикистане

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стала известна программа президента России Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Таджикистан.
Российский лидер пробудет в республике с 8 по 10 октября.
В рабочую программу президента войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие в нескольких многосторонних встречах на высшем уровне.
На полях мероприятий предстоят и отдельные двусторонние встречи Путина с зарубежными лидерами.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа визита Путина в Таджикистан начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов - Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
Утром в четверг во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представления делегаций двух стран, а также совместное фотографирование. После этого пройдет встреча Путина и Рахмона в формате тет-а-тет, а затем - двусторонние переговоры в расширенном составе, с участием делегаций.
Как ожидается, по итогам переговоров лидеры России и Таджикистана подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также примут участие в церемонии обмена совместными документами и выступят с заявлениями для СМИ.
Завершится программа госвизита государственным приемом с участием делегаций двух стран.
Кроме того, в четверг Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Участники обсудят вопросы сотрудничества России и центральноазиатских стран в разных областях, а также вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По завершении обмена мнениями лидеры планируют принять итоговое коммюнике.
На следующий день, в пятницу, президент России встретится с коллегами по Содружеству Независимых Государств в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Заседание начнется в узком формате, затем пройдет заседание в расширенном составе. Также участники планируют подписать ряд совместных документов. После рабочей части саммита состоится официальный прием в честь лидеров СНГ.
По итогам всей трехдневной рабочей программы в Таджикистане российский лидер пообщается с журналистами.