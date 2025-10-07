Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
17:26 07.10.2025
Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ
Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам госвизита российского лидера в Таджикистан выступят с заявлением для СМИ, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, юрий ушаков, в мире
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ

Путин и Рахмон выступят с заявлением для журналистов

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам госвизита российского лидера в Таджикистан выступят с заявлением для СМИ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"После оглашения совместного заявления и завершения церемонии обмена документами Владимир Путин и Эмомали Рахмон выступят с заявлениями для средств массовой информации", - сказал Ушаков.
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
РоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонЮрий УшаковВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
