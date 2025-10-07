Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам госвизита российского лидера в Таджикистан выступят с заявлением для СМИ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.