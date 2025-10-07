Путин и Рахмон обсудят международную повестку, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Душанбе обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Владимира Путина в Визит президента РФ Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ

По словам Ушакова , программа госвизита Путина в Таджикистан начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов. В четверг, 9 октября, утром во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представления делегаций двух стран и совместное фотографирование.

После этого начнется рабочая программа госвизита, которая включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.