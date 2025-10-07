https://ria.ru/20251007/putin-2046894717.html
Путин и Рахмон обсудят международную повестку, заявил Ушаков
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Душанбе обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, сообщил журналистам РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Душанбе обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина
в Таджикистан
продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ
.
По словам Ушакова
, программа госвизита Путина в Таджикистан начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов. В четверг, 9 октября, утром во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представления делегаций двух стран и совместное фотографирование.
После этого начнется рабочая программа госвизита, которая включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"И на первой встрече и в ходе переговоров планируется ... обмен мнениями, это вполне естественно, по наиболее насущным актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков.