https://ria.ru/20251007/putin-2046894233.html
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане - РИА Новости, 07.10.2025
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане
Президент России Владимир Путин по итогам рабочей программы в Таджикистане пообщается с представителями СМИ, сообщил журналистам помощник российского лидера... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:13:00+03:00
2025-10-07T17:13:00+03:00
2025-10-07T17:13:00+03:00
политика
таджикистан
владимир путин
снг
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
https://ria.ru/20251007/prezidenty-2046892544.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, таджикистан, владимир путин, снг, россия, юрий ушаков
Политика, Таджикистан, Владимир Путин, СНГ, Россия, Юрий Ушаков
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане 9 октября