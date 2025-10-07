https://ria.ru/20251007/putin-2046892208.html
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
Много теплых поздравительных телеграмм поступило в Кремль в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения, в том числе от председателя КНР
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Много теплых поздравительных телеграмм поступило в Кремль в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин во вторник отмечает день рождения."Сегодня день рождения нашего президента, поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых, я бы сказал, и нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее. Уже начались телефонные разговоры, телефонные поздравления", - рассказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
Ушаков сообщил о множестве поздравительных телеграмм Путину в его день рождения