Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
17:11 07.10.2025 (обновлено: 17:38 07.10.2025)
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков рассказал о поздравительных телеграммах Путину в день его рождения
Много теплых поздравительных телеграмм поступило в Кремль в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения, в том числе от председателя КНР РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Много теплых поздравительных телеграмм поступило в Кремль в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин во вторник отмечает день рождения."Сегодня день рождения нашего президента, поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых, я бы сказал, и нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее. Уже начались телефонные разговоры, телефонные поздравления", - рассказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Много теплых поздравительных телеграмм поступило в Кремль в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин во вторник отмечает день рождения.
"Сегодня день рождения нашего президента, поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых, я бы сказал, и нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее. Уже начались телефонные разговоры, телефонные поздравления", - рассказал Ушаков журналистам.
