https://ria.ru/20251007/putin-2046891978.html
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:11:00+03:00
2025-10-07T17:11:00+03:00
2025-10-07T17:11:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
юрий ушаков
эмомали рахмон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038874633_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_6f3d45f4752d7ee4a373425056f782aa.jpg
https://ria.ru/20251007/ushakov-2046888589.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038874633_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5f72f920ca6ddee4a14b65bbe48f405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, юрий ушаков, эмомали рахмон, снг, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Рахмон обсудят в Душанбе вопросы двустороннего взаимодействия