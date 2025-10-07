Рейтинг@Mail.ru
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
17:11 07.10.2025
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы... РИА Новости, 07.10.2025
Лидеры России и Таджикистана обсудят широкий спектр вопросов, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Рахмон обсудят в Душанбе вопросы двустороннего взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ. Рабочая программа госвизита Путина в Таджикистан также включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"И на первой встрече, и в ходе переговоров планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего взаимодействия, политики, безопасности, экономики, торговли, социальной, культурно-гуманитарной областей", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков рассказал подробности о скором визите Путина в Таджикистан
