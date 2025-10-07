Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
17:04 07.10.2025
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков
По итогам переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в рамках госвизита к подписанию планируется 15 совместных документов... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:04:00+03:00
2025-10-07T17:04:00+03:00
россия, таджикистан, юрий ушаков, владимир путин, эмомали рахмон, снг
Россия, Таджикистан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков

Ушаков: по итогам переговоров Путин и Рахмон подпишут 15 документов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в рамках госвизита к подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
По словам Ушакова, рабочая программа госвизита включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"В присутствии лидеров состоится обмен подписанных документов. Их всего около 15-ти. Это и межгосударственные, и межправительственные, и межведомственные соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в области торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения и другие сферы", - сказал Ушаков на брифинге во вторник.
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
24 февраля, 16:23
 
РоссияТаджикистанЮрий УшаковВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГ
 
 
