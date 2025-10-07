Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в рамках госвизита к подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В присутствии лидеров состоится обмен подписанных документов. Их всего около 15-ти. Это и межгосударственные, и межправительственные, и межведомственные соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в области торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения и другие сферы", - сказал Ушаков на брифинге во вторник.