Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
Путин и Рахмон подпишут 15 совместных документов, сообщил Ушаков
По итогам переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в рамках госвизита к подписанию планируется 15 совместных документов... РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в рамках госвизита к подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина
в Таджикистан
продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ
.
По словам Ушакова
рабочая программа госвизита включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"В присутствии лидеров состоится обмен подписанных документов. Их всего около 15-ти. Это и межгосударственные, и межправительственные, и межведомственные соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в области торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения и другие сферы", - сказал Ушаков на брифинге во вторник.