Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами СНГ укрепление двусторонних связей, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе", — говорится в публикации.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на саммите СНГ в Душанбе в пятницу обсудят вопрос об учреждении формата "СНГ Плюс".
Кроме того, Путин во время визита в Таджикистан, который продлится с 8 по 10 октября, встретится с президентом Эмомали Рахмоном. По итогам переговоров они подпишут заявление об укреплении отношений между двумя странами.
Путин также проведет двусторонние встречи с другими иностранными лидерами. Не исключена возможность контактов с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, добавил Ушаков.
По итогам программы в Таджикистане российский президент пообщается с журналистами.
Все главы государств Содружества также поздравили Путина с днем рождения.