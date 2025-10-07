Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.10.2025 (обновлено: 18:00 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/putin-2046886116.html
Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ
Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2025
Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ
Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами СНГ укрепление двусторонних связей, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:58:00+03:00
2025-10-07T18:00:00+03:00
россия
владимир путин
снг
в мире
таджикистан
юрий ушаков
эмомали рахмон
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251007/kreml-2046817649.html
https://ria.ru/20251007/putin-2046895770.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, снг, в мире, таджикистан, юрий ушаков, эмомали рахмон, душанбе
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире, Таджикистан, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Душанбе

Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами СНГ укрепление двусторонних связей, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
13:18
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на саммите СНГ в Душанбе в пятницу обсудят вопрос об учреждении формата "СНГ Плюс".
Кроме того, Путин во время визита в Таджикистан, который продлится с 8 по 10 октября, встретится с президентом Эмомали Рахмоном. По итогам переговоров они подпишут заявление об укреплении отношений между двумя странами.
Путин также проведет двусторонние встречи с другими иностранными лидерами. Не исключена возможность контактов с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, добавил Ушаков.
По итогам программы в Таджикистане российский президент пообщается с журналистами.
Все главы государств Содружества также поздравили Путина с днем рождения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
17:15
 
РоссияВладимир ПутинСНГВ миреТаджикистанЮрий УшаковЭмомали РахмонДушанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала