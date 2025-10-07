Москва и Душанбе подпишут документ об укреплении отношений, заявил Ушаков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подпишут заявление об укреплении отношений двух стран, сообщил журналистам на брифинге во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
По словам Ушакова, рабочая программа госвизита включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"По итогам переговоров ожидается, что президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия", - сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что Таджикистан является стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. Отношения двух стран развиваются в конструктивном и дружеском ключе.