17:12 07.10.2025
Москва и Душанбе подпишут документ об укреплении отношений, заявил Ушаков
в мире
россия
таджикистан
душанбе
юрий ушаков
владимир путин
эмомали рахмон
снг
в мире, россия, таджикистан, душанбе, юрий ушаков, владимир путин, эмомали рахмон, снг
В мире, Россия, Таджикистан, Душанбе, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
Владимир Путин и Эмомали Рахмон
Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подпишут заявление об укреплении отношений двух стран, сообщил журналистам на брифинге во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
По словам Ушакова, рабочая программа госвизита включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.
"По итогам переговоров ожидается, что президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия", - сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что Таджикистан является стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. Отношения двух стран развиваются в конструктивном и дружеском ключе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков рассказал, сколько продлится визит Путина в Таджикистан
17:02
 
