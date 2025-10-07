Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит российскую делегацию на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 19-23 октября.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возглавит ли он делегацию РФ.