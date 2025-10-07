https://ria.ru/20251007/kosachev-2046831021.html
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит российскую делегацию на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 19-23...
2025
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве 19-23 октября