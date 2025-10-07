Рейтинг@Mail.ru
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kosachev-2046831021.html
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве - РИА Новости, 07.10.2025
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит российскую делегацию на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 19-23... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:04:00+03:00
2025-10-07T14:04:00+03:00
политика
женева (город)
россия
константин косачев
совет федерации рф
межпарламентский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032005609_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56dbada6caa4544541c7f2ea50afda9a.jpg
https://ria.ru/20241015/tolstoj-1978216511.html
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032005609_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8cc8599b5e25bdba15ca09247b2603d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, женева (город), россия, константин косачев, совет федерации рф, межпарламентский союз
Политика, Женева (город), Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз
Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве

Косачев возглавит российскую делегацию на заседании в Женеве 19-23 октября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что возглавит российскую делегацию на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 19-23 октября.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возглавит ли он делегацию РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС
15 октября 2024, 19:03
 
ПолитикаЖенева (город)РоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФМежпарламентский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала