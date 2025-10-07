Ушаков не исключил контактов Путина и Алиева в Душанбе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возможности контактов президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях мероприятий в Душанбе 8-10 октября.
Путин прибудет в Таджикистан в среду с государственным визитом. В четверг он примет участие в работе второго саммита "Центральная Азия - Россия", а в пятницу - в заседании Совета глав государств СНГ.
"Это часть работы на всех саммитах", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о возможности двусторонних контактов Путина с другими лидерами в ходе его визита в Таджикистан.
"С Алиевым, например. Почему нет", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщала, что Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения, также главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важным состоявшийся разговор лидеров.