Ушаков не исключил контактов Путина и Алиева в Душанбе - РИА Новости, 07.10.2025
17:15 07.10.2025
Ушаков не исключил контактов Путина и Алиева в Душанбе
Ушаков не исключил контактов Путина и Алиева в Душанбе

Ушаков не исключил возможности контактов Путина и Алиева в Душанбе 8-10 октября

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возможности контактов президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях мероприятий в Душанбе 8-10 октября.
Путин прибудет в Таджикистан в среду с государственным визитом. В четверг он примет участие в работе второго саммита "Центральная Азия - Россия", а в пятницу - в заседании Совета глав государств СНГ.
"Это часть работы на всех саммитах", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о возможности двусторонних контактов Путина с другими лидерами в ходе его визита в Таджикистан.
Алиевым, например. Почему нет", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщала, что Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения, также главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важным состоявшийся разговор лидеров.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
