Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 07.10.2025 (обновлено: 20:29 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/durov-2046880845.html
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере - РИА Новости, 07.10.2025
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере
Сотрудников национального природного парка "Кольсайские озера" в Казахстане могут привлечь к ответственности после того, как основатель Telegram Павел Дуров... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:40:00+03:00
2025-10-07T20:29:00+03:00
казахстан
павел дуров
telegram
алма-ата
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046881783_0:757:1000:1320_1920x0_80_0_0_4b65e9b3d087975baabcb38ed0529551.jpg
https://ria.ru/20251001/durov-2045554992.html
https://ria.ru/20251001/durov-2045533988.html
казахстан
алма-ата
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046881783_0:663:1000:1413_1920x0_80_0_0_f2ef051b1dd07e0311744f81db29ef16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, павел дуров, telegram, алма-ата, астана
Казахстан, Павел Дуров, Telegram, Алма-Ата, Астана
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере

Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайском озере в Казахстане

Кадр видео, опубликованного Павлом Дуровым
Кадр видео, опубликованного Павлом Дуровым - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Кадр видео, опубликованного Павлом Дуровым
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 7 окт — РИА Новости. Сотрудников национального природного парка "Кольсайские озера" в Казахстане могут привлечь к ответственности после того, как основатель Telegram Павел Дуров искупался в охраняемом озере, самому бизнесмену претензий предъявлять не будут, рассказали РИА Новости в администрации парка.
Сегодня Дуров опубликовал в мессенджере видео, на котором купается в ледяной воде горного Кольсайского озера, расположенного в 300 километрах от Алма-Аты.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября, 08:29
"В связи с этим государственный национальный природный парк "Колсай колдеры" сообщает следующее: так как купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута, по данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка", — заявили в администрации.
Самого Дурова привлекать к ответственности заповедник не планирует.
"Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться. Даже не знаю, в практике вообще не было такого", — сказал директор нацпарка Бахыт Жунусов.
Дуров приехал в Казахстан в первых числах октября на международный технологический форум Digital Bridge 2025. Там он объявил об открытии в Астане лаборатории искусственного интеллекта на базе нового центра ИИ. Затем он отправился в Алма-Ату знакомиться с природными достопримечательностями.
Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" основали в 2007 году. Он расположен в Кегенском и Талгарском районах Алма-Атинской области и занимает более 160 тысяч гектаров. Главным природным объектом парка считается живописная система из трех озер в ущелье Кольсай, на стыке горных хребтов Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау, в северной части Тянь-Шаня. Эти водоемы образовались естественным путем после крупных оползней, которые перекрыли ущелье и создали природные плотины. Даже летом температура воды там не поднимается выше шести-восьми градусов. Несмотря на кристально чистую воду, купаться в озерах запрещено.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России
1 октября, 01:36
 
КазахстанПавел ДуровTelegramАлма-АтаАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала