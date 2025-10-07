В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере

АЛМА-АТА, 7 окт — РИА Новости. Сотрудников национального природного парка "Кольсайские озера" в Казахстане могут привлечь к ответственности после того, как основатель Telegram Павел Дуров искупался в охраняемом озере, самому бизнесмену претензий предъявлять не будут, рассказали РИА Новости в администрации парка.

Сегодня Дуров опубликовал в мессенджере видео, на котором купается в ледяной воде горного Кольсайского озера, расположенного в 300 километрах от Алма-Аты

"В связи с этим государственный национальный природный парк "Колсай колдеры" сообщает следующее: так как купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута, по данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка", — заявили в администрации.

Самого Дурова привлекать к ответственности заповедник не планирует.

"Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться. Даже не знаю, в практике вообще не было такого", — сказал директор нацпарка Бахыт Жунусов.

Дуров приехал в Казахстан в первых числах октября на международный технологический форум Digital Bridge 2025. Там он объявил об открытии в Астане лаборатории искусственного интеллекта на базе нового центра ИИ. Затем он отправился в Алма-Ату знакомиться с природными достопримечательностями.