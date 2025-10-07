В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом

«

"Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения лицу, обвиняемому в распространении суррогатного алкоголя. По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.