В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
Арестован владелец склада с суррогатом, от которого умерли жители Ленобласти