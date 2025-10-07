Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
19:22 07.10.2025 (обновлено: 20:06 07.10.2025)
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом - РИА Новости, 07.10.2025
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
тосненский район
санкт-петербург
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
происшествия, ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, тосненский район, санкт-петербург
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения лицу, обвиняемому в распространении суррогатного алкоголя. По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.

По версии следствия, 44-летний житель Санкт-Петербурга организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ее изъяли в качестве вещественных доказательств.
Распространение этих напитков привело к смерти людей.
