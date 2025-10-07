Рейтинг@Mail.ru
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена - РИА Новости, 07.10.2025
11:21 07.10.2025
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена - РИА Новости, 07.10.2025
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена
Афганистан впервые участвует в заседании "московского формата" в качестве члена формата, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 07.10.2025
афганистан, россия, москва, замир кабулов, талибан, в мире
Афганистан, Россия, Москва, Замир Кабулов, Талибан, В мире
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена

Кабулов: Афганистан впервые участвует в московском формате в качестве члена

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Афганистан впервые участвует в заседании "московского формата" в качестве члена формата, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Впервые в этом заседании в качестве члена этого формата участвует делегация Исламского Эмирата Афганистан", - сказал он на открытии заседания "московского формата".
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
10:17
От Афганистана участие в мероприятие принимает глава МИД страны Амир Хан Моттаки. Это первый визит министра в РФ после того, как Москва официально в июле признала правящее движение "Талибан", пришедшее к власти в 2021 году.
До этого, как после создания самого формата в 2017 году, так и после прихода к власти, представители движения принимали участие в работе формата.
Седьмого октября в Москве проходит седьмое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану. Мероприятие, как сообщал МИД РФ, организовано на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, РФ, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
10:22
 
