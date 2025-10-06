Климатологи срочно меняют прогнозы: "Это хуже глобального потепления"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Еще недавно разговоры о глобальном изменении климата сводились к одному: планета неумолимо нагревается, температура растет, ледники тают, а Арктика превращается в символ катастрофы. Однако новые исследования заставляют пересмотреть привычные сценарии.

Ученые из Уральского федерального университета, а также международная команда специалистов из Европы и США в разное время выдвинули похожие гипотезы, которые звучат довольно неожиданно.

Это открытие меняет привычное восприятие климата как процесса линейного. Оказывается, система Земли устроена куда сложнее.

© @CopernicusECMWF Дневная глобальная температурная аномалия воздуха © @CopernicusECMWF Дневная глобальная температурная аномалия воздуха

Почему климат так непредсказуем

Многие привыкли связывать климатические изменения исключительно с деятельностью человека — промышленными выбросами, сжиганием угля, газа и нефти. Но в действительности картина намного шире. Помимо антропогенного влияния, передает "Царьград" , климат формируют мощные природные факторы: извержения вулканов, выбрасывающие в атмосферу пепел и сернистый газ, тектонические катастрофы, удары крупных метеоритов. Подобные события способны быстро изменить баланс солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли, и вызвать длительное похолодание.

Однако ученые подчеркивают, что ключевым фактором остаются парниковые газы. Сегодня их концентрация достигла рекордных уровней за последние 650 тысяч лет. Именно это, как объясняют исследователи, создает фон для нестабильности. При переходе из одного климатического состояния в другое система утрачивает равновесие. В такие моменты возможно "перескакивание" — эффект, когда привычная тенденция не просто останавливается, а радикально меняется на противоположную.

© AP Photo / Petros Giannakouris Жара в Греции © AP Photo / Petros Giannakouris Жара в Греции

Таким образом, рост температуры может неожиданно смениться спадом. И если это произойдет, речь пойдет уже не о привычных жарких летающих циклах, а о суровом похолодании, способном изменить жизнь целых регионов планеты.

Циклы Земли: что говорят палеоклиматологи

На протяжении миллионов лет климат Земли менялся циклично. Ученые выделяют несколько факторов, которые задают эти ритмы: наклон земной оси, колебания орбиты и характер вращения планеты. Эти изменения влияют на количество солнечного света, поступающего на разные широты. В результате формируются долгие периоды похолодания и потепления.

Обычно выделяют циклы в 21 и 41 тысячу лет, а также более протяженные — около 100 тысяч лет. Последние восемь ледниковых эпох, зафиксированных по данным палеоклиматологии, подтверждают эту закономерность. По расчетам, следующий ледниковый период может наступить примерно через десять тысяч лет, отмечает "Российская газета" . В масштабах геологического времени — это всего лишь миг.

© Фото : George Teichmann Человек и климат внесли равный вклад в вымирание мегафауны ледникового периода © Фото : George Teichmann Человек и климат внесли равный вклад в вымирание мегафауны ледникового периода

Но есть нюанс: деятельность человека нарушает эти закономерности. Огромные объемы углекислого газа и метана, выбрасываемые в атмосферу, могут отсрочить приход ледникового периода на десятки или даже сотни тысяч лет.

По словам климатолога Грегора Кнорра из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, человечество фактически вмешалось в естественный ритм планеты. Это значит, что прогнозы остаются неопределенными.

История дает немало примеров, когда климатические сдвиги кардинально меняли жизнь цивилизаций. В XIV-XIX веках Европа и часть Азии пережили так называемый малый ледниковый период. Зимы были суровыми, урожаи погибали, многие реки, включая Темзу, замерзали. Этот период совпал с глобальными социальными потрясениями: миграциями, войнами, эпидемиями.

Если даже локальное похолодание вызвало столь масштабные последствия, можно представить, к чему приведет новый глобальный ледниковый этап. Сельское хозяйство окажется под угрозой, энергетические потребности резко возрастут, а геополитические конфликты вокруг ресурсов станут еще острее.

Современные наблюдения: что происходит с Арктикой

Парадоксально, но уже сегодня ученые фиксируют признаки возможного похолодания, напоминают в "АиФ" . В начале XXI века ледовый покров Арктики стремительно сокращался и многие специалисты прогнозировали полное освобождение Северного Ледовитого океана ото льда к 2020 или 2025 году. Минимум льда действительно был зафиксирован в 2012 году.

Однако после этого процесс остановился: площадь льда стабилизировалась и больше не снижается столь катастрофически.

Это заставляет задуматься: не свидетельствует ли подобная стабилизация о том, что мы подошли к точке перелома? По мнению доктора географических наук Аркадия Тишкова, циклы холодных и теплых фаз для Земли абсолютно естественны.

Потепления всегда происходят быстрее, чем похолодания, но за ними неизбежно следует обратное движение температуры вниз.

Если прогнозы о приближении ледникового периода подтвердятся, человечеству предстоит масштабная перестройка . Южные регионы станут более комфортными для жизни и сельского хозяйства, в то время как северные территории могут оказаться малопригодными для обитания. Миллионы людей окажутся перед необходимостью миграции, что вызовет новые социальные и политические вызовы.

Энергетическая система также потребует адаптации. Спрос на отопление резко возрастет, что приведет к изменению энергетического баланса. Не исключено, что именно этот фактор станет толчком для более активного развития возобновляемых источников энергии, способных работать в суровых условиях.

Между потеплением и похолоданием

Современные ученые не отрицают глобальное потепление, которое мы наблюдаем последние десятилетия. Но важно понимать, что оно не гарантирует стабильности. Более того, именно рост температур и концентрации парниковых газов может стать спусковым крючком для будущего похолодания.