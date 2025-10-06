"Попадут в иго": что говорил монах Авель о России и Европе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Имя монаха Авеля окутано легендами. Его называли "русским Нострадамусом", "прозорливцем" и даже "голосом свыше". Пророчества, приписываемые ему, на протяжении более двух веков вызывают споры и новые трактовки. Что же он говорил?

Детство и путь к монашеству

Будущий монах родился 18 марта 1757 года в небольшой деревне Акулово, находившейся в Тульской провинции. В миру его звали Василий Васильев. Он был одним из девяти детей в семье простого хлебопашца.

В юности помогал отцу, позже работал плотником, побывал в разных городах — Херсоне, Кременчуге. Пережитая тяжелая болезнь изменила его внутренний мир. Василий задумался о духовном пути и решил уйти в монастырь, но родители были против. В 1774-м его женили, однако семейная жизнь не принесла ему радости.

Спустя несколько лет втайне от семьи он отправился в Валаамский монастырь. Там принял монашеский постриг с именем Авель. Долго на одном месте он не задерживался: скитался по монастырям и пустыням, жил отшельником, писал книги.

Жизнь под надзором

Авель оказался фигурой неудобной. Его записи о грядущих бедах воспринимали как вызов. Он не раз попадал в тюрьмы и монастыри "под присмотр". Но не замолкал.

Он утверждал, что после пострига услышал небесный голос: "Иди и говори". Для него это стало высшим повелением, и отказаться от пророческого слова не мог.

Авель прожил долгую жизнь и умер в 1841 году, оставив после себя множество рукописей, большая часть которых не дошла до нашего времени. Известно лишь, что существовало дело Министерства юстиции 1796-го, где упоминалась "книга на 67 листах", написанная Василием Васильевым, как звали монаха до пострига.

Это документальное свидетельство доказывает, что Авель действительно оставил после себя записи.

Похоронен он в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, за алтарем Никольской церкви.

Споры вокруг имени

Историки не раз отмечали, что подлинных текстов пророчеств не сохранилось. Многие записи, которые цитируются сегодня, появились лишь в XIX-XX веках. Это вызывает сомнения в их достоверности. Одни считают, что легенда о монахе-пророке была сознательно создана и развита.

Другие уверены, что Авель действительно обладал даром прозорливости, но его слова искажались и дополнялись в устных пересказах.

Как бы там ни было, образ монаха Авеля прочно вошел в культурную память. Его имя связано с судьбой династии Романовых, с трагедиями и победами России.

Россия и Запад, который "поднимет руку"

Авелю приписывают десятки предсказаний. Многие из них невозможно подтвердить, другие и вовсе кажутся мистификацией. Однако есть несколько пророчеств, которые особенно часто обсуждаются.

Пророчество о "новом Батые с Запада" трактуется как указание на вторжение гитлеровской Германии. Авель будто бы предсказал: "Поднимет он руку, но восстанет сила русская — и Батый падет".

Это как раз тот случай, когда образность легко примеряется к разным эпохам, а потому и обрастает популярностью.

Одно из самых обнадеживающих пророчеств: "Велика потом будет Россия, сбросив иго безбожное". Согласно этим словам, после испытаний страну ждет возрождение.

Именно этот мотив — через скорбь к обновлению — стал центральным в пророчествах.

Наследие старца

Тексты сохранились в поздних редакциях, а их аутентичность оспаривается. Многие пророчества старца, по всей видимости, составлены задним числом. Яркий тому пример — предсказания о судьбе последнего русского царя.

"После прочтения этих публикаций XIX века создается впечатление об Авеле как своеобразном "православном Нострадамусе", — отмечает в своей статье историк Николай Каверин.

И все же несколько достоверных свидетельств об Авеле до нас дошли. Среди них — воспоминания графа Михаила Толстого, который встречал старца лично. Толстой описывал его так: "Я увидел монаха с густыми всклокоченными седыми волосами и густою бородою, большими блестящими черными глазами, со смуглым суровым лицом и громким грубым голосом". Встреча произвела на мальчика сильное впечатление: он признался, что испытал настоящий страх и прятался от Авеля в дальней комнате.

Этот фрагмент — один из немногих реальных штрихов к образу монаха. Все остальное — поздние наслоения, легенды и пересказы, в которых больше вымыслов, чем правды.