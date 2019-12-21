"Вот где счастье". Что "русский Нострадамус" напророчил на 2020 год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Пророчества монаха Авеля о судьбе России, сделанные более двухсот лет назад, до сих пор будоражат умы. Вот только непонятно, существовал ли загадочный старец на самом деле. О большом историческом споре вокруг таинственной личности и его "великом предсказании" — в материале РИА Новости.

Тайна из ларца

Ранним утром 11 марта 1901 года под окнами Александровского дворца в Царском селе то и дело звучал раскатистый смех. Фрейлины ее величества Александры Федоровны и великие князья коротали время в ожидании государыни, обсуждая животрепещущую тему. Накануне император Николай II рассказал им о причудливой находке в Гатчинском дворце. В одной из зал обнаружили маленькую дверцу в потайную комнату. А там — ларец, украшенный причудливыми узорами. Всем не терпелось поскорее отправиться туда и узнать, что внутри опечатанного ящичка, который государь пожелал вскрыть лично.

"Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение", — вспоминала, согласно трудам писателя начала XX века Сергея Нилуса, обер-камерфрау императрицы Мария Герингер.

Дождавшись царскую чету, вся процессия двинулась в Гатчину, где пробыла полдня. Уезжали туда с улыбками на лицах, а вернулись с полными ужаса глазами…

Таинственный ларец оставил император Павел. Спустя сто лет после его гибели потомок вскрыл ящичек и нашел в нем послание. "О том, что обрели они в этом ларце, никому ничего не сказали. После этой поездки государь стал поминать о 1918 годе как о роковом и для него лично, и для династии", — утверждала Герингер.

Так что же узнал Николай II?

В 1990-е годы книги Сергея Нилуса приобрели особую популярность среди православных верующих. Одна из них как раз и была посвящена посланию императора Павла I потомку.

"Во дни великой Екатерины в Соловецком монастыре жил-был монах высокой жизни. Звали его Авель. Был он прозорлив, а нравом отличался простейшим, и что открывалось его духовному оку, то он и объявлял во всеуслышание, не заботясь о последствиях. Пришел час и стал он пророчествовать: пройдет, мол, такое-то время, и помрет Царица, — и смертью даже указал какою. Как ни далеки Соловки были от Питера, а дошло все-таки вскорости Авелево слово до Тайной канцелярии. Запрос к настоятелю, а настоятель, недолго думая, Авеля — в сани и в Питер; — а в Питере разговор короткий: взяли да и засадили пророка в крепость", — писал Нилус, утверждая, что эту историю поведал ему некий "оптинский монах Н.".

Говорят, дословно Екатерине II он напророчил вот что: "Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим".

Таинственным монахом Авелем, заточенным в Шлиссельбургской крепости, заинтересовался государь Павел I. Вызвал к себе старца, уединился с ним и вел долгий разговор. Авель расписал ему судьбу всех его потомков вплоть до Николая II. Причем с удивительной точностью.

"На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей", — напророчил Авель Павлу I.

"Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется" — это о старшем сыне Павла — Александре I.

"Начало же правления сына Твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России. Кабы не благодать Божия, Россию покрывающая, то…" — о судьбе третьего сына Павла, Николая I.

"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой — бескровной жертве подобно. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский" — о последнем самодержце династии Романовых.

Государь Павел Петрович настолько был поражен его словам, что все записал, положил в конверт, запечатал и начертал: "Вскрыть Потомку Нашему в столетний день Моей кончины".

Спасение в "третьем Владимире"

Тайное пророчество стало достоянием общественности — и уже несколько десятков лет слова старца Авеля вместе с историей о конверте почти в неизменном виде кочуют из книги в книгу. А самого монаха прозвали "русским Нострадамусом".

Но лишь немногие задавались главным вопросом: насколько правдива история с обнаруженным Николаем II конвертом?

В реальности никакого конверта не было. Как и ларца. И вообще в тот день, 11 марта 1901 года, император со свитой в Гатчину не приезжал.

"Одиннадцатого часа утра в присутствии Их Величеств, великой княжны Ольги Александровны и сменившегося флигель-адъютанта великого князя Сергея Михайловича совершалась литургия в походной церкви, поставленной в угловой гостиной Александровского дворца. <…> Столетие со дня кончины в Бозе почивающего Императора Павла I. Никаких распоряжений со стороны Высочайшего двора не было и повесток о панихиде не рассылалось", — записано в камер-фурьерском журнале Александровского дворца.

Да и в мемуарах обер-камерфрау императрицы Марии Герингер этого эпизода нет. А Нилус пишет о нем как о ее воспоминаниях. В общем, история с конвертом — выдумка от начала до конца.

Но не все так однозначно с самим старцем Авелем. Сведения о нем разбросаны по разным источникам, и далеко не всегда достоверным.

Согласно наиболее распространенной версии, он родился в 1757 году в селе Акулово Алексинского уезда Тульской провинции. В 1785-м барин Лев Нарышкин дал ему право уйти в Валаамский монастырь. Там крестьянин Василий Васильев принимает постриг с именем Авель.

Через некоторое время монах покидает обитель и около девяти лет скитается по России. Новое пристанище обретает в Николо-Бабаевском монастыре (ныне Ярославская область). И там составляет "первую пророческую книгу". Именно она разозлила императрицу Екатерину II, повелевшую бросить старца в тюрьму.

После смерти Павла I Авеля выпустили из-под стражи. Он продолжил скитания, якобы даже побывав на Афоне и в Иерусалиме. А скончался легендарный монах в 1841 году в Суздале, оставив несколько книг с пророчествами.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Звонница в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале, где похоронен Авель © РИА Новости / Владимир Федоренко Звонница в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале, где похоронен Авель

В частности, описанием грядущих революционных событий 1917 года считают эксперты фразы Авеля о том, что будут "бичевать землю русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских".

"…Новый Батый на Западе поднимет руку. Но восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит!" — эти слова старца относят к Великой Отечественной войне.

Не забыл он упомянуть и о правителях с именем Владимир, с которыми связал судьбу России: "Двое (Владимиров. — Прим. ред.) уже были — одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем — метка судьбы. В нем спасение и счастье державы. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей". Первый, которому "богатыри служили", — князь — Креститель Руси. А второй — Ленин: он родился 10 апреля по дореволюционному юлианскому календарю, а в Советском Союзе эту дату отмечали 22 апреля — по новому, григорианскому.

Развенчанный миф

Однако многие пророчества старца, по всей видимости, составлены задним числом. Яркий тому пример — предсказания о судьбе последнего русского царя.

"Изучив все дореволюционные публикации об Авеле, мы не находим никаких его предсказаний о царствовании последнего царя Николая II, а говорится в них лишь о царствовании императоров Павла Петровича и Александра Павловича (в частности, Авель предсказал непродолжительность правления и убиение Павлу I, а Александру I предсказал сожжение Москвы французами). После прочтения этих публикаций XIX века создается впечатление об Авеле как своеобразном "православном Нострадамусе", — отмечает в своей статье историк Николай Каверин.

"Предсказания" о государе от имени Авеля возникают только в 1930-е годы. Причем зачастую одно и то же "пророчество" с каждой новой книгой о старце обрастает новыми цитатами. Так, в издании 1995 года Николай II устами старца назван "царем-искупителем", чего не было в аналогичном фрагменте, опубликованном в 1931 году.

То же можно сказать и о "пророчествах" Авеля о войне 1812 года и Александре I. Впервые они появились в журнале "Русская старина" в 1875 году. В статье о старце даже не было ссылок на какие-либо документы.

У историков вызывает вопросы и версия, изложенная Сергеем Нилусом. Сомнительна личность самого писателя, известного тем, что составил "Протоколы сионских мудрецов", приписывающие евреям тайное мировое господство. Почти сразу после публикации документ признали подложным и явно антисемитским. А жизнеописание Авеля Нилус привел без каких-либо документальных подтверждений.

Их на самом деле очень мало. Доподлинно известно только несколько документов. В их числе воспоминания графа Михаила Толстого, который видел Авеля лишь раз.

"Однажды я играл очень весело в большой зале дома бабушки (мне было тогда восемь лет от роду), как графиня Каменская привезла с собою Авеля: я увидел монаха с густыми всклокоченными седыми волосами и густою бородою, большими блестящими черными глазами, со смуглым суровым лицом и громким грубым голосом. Прорицатель внушил мне такой ужас, что я немедленно бежал и спрятался в отдаленной комнате. Это чувство страха оставалось во мне несколько лет", — писал граф.

Монах Монах

Известно также, что Авель был очень популярен среди представителей высшего света Российской империи. Тот же обер-прокурор Синода Александр Голицын негласно считался покровителем старца. Современники объясняли это тем, что граф увлекался мистикой, а потому не мог оставить без внимания пророчества Авеля.

В самой Церкви к Авелю относились настороженно. В 1829 году святитель Филарет Московский предупреждал епископов о связанной с монахом "предсказательной молве", которая расползлась среди верующих.

Впрочем, и сегодня в Церкви призывают проверять разного рода предания о старцах.

"Я заметил вот какую закономерность: чем старец авторитетнее, тем меньше он занимается предсказаниями. Если он много пророчествует, это уже подозрительная персона. Ведь главное для старца — все же помощь конкретным людям в каких-то локальных эпизодах их жизни", — объясняет доктор исторических наук, профессор богословия протоиерей Георгий Ореханов.

А историки как раз не встречают в достоверных источниках описаний помощи конкретным людям монаха Авеля. Напротив, он обрел популярность именно благодаря предсказаниям, которые не всегда сбывались. Еще в начале XIX века его критиковали за "пророчество" о сорока годах правления Екатерины II (именно оно сделало его знаменитым). Но на самом деле она царствовала 34 года. Кроме того, вопреки предсказанию Авеля, Павел I не свергал императрицу, а мирно занял престол после ее смерти.