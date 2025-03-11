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Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории - РИА Новости, 11.03.2025
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18:44 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/avel-2004306860.html
Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории
Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории - РИА Новости, 11.03.2025
Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории
Жизнь православного монаха Авеля окружена слухами и легендами. Он сумел предсказать целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:44:00+03:00
2025-03-11T18:44:00+03:00
россия
санкт-петербург
павел i
николай i
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жизнь православного монаха Авеля окружена слухами и легендами. Он сумел предсказать целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков. Говорят, в его пророчествах читалась судьба императоров. Он предсказал победу нашей страны в Великой Отечественной войне и был уверен, что у России великое будущее.Цари сажали в темницуВасилий Васильев родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово в большой, как тогда было заведено, семье хлебопашца Василия и его жены Ксении. Был одним из девятерых детей.В юности, перенеся тяжёлую болезнь, решился уйти в монахи, но не получил благословения родителей, в 1774 году по настоянию тех же родителей женился "против воли".В 1785 году тайно покинул деревню, оставив жену и троих детей. Получив откупную у своего барина, Льва Нарышкина, сумел добраться до Валаамского монастыря, где принял постриг.После нескольких посетивших его видений монах Авель окончательно ушёл из Валаамского монастыря и отправился по миру.Девяти лет скитался монах по земле Русской, затем остановился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где написал свое первое пророческое сказание.В нем говорилось о том, что императрица Екатерина II скончается через восемь месяцев, после столь смелого по тем временам заявления Авеля посадили в острог и затем отправили в Санкт-Петербург.Монаху грозила смертная казнь, но императрица отнеслась к нему со снисхождением и заключила его в Шлиссельбургскую крепость.Однако вскоре предсказание сбылось, и на престол взошел Павел.Существует легенда, что Павел I лично беседовал с монахом. Тот резко, без обиняков сказал царю: "Коротко будет царствие твое… На груди своей греешь змею, коей задушен будешь".Императора это разозлило, и он отправил монаха в Петропавловскую крепость.Существует и другая легенда, согласно которой Павел I приказал записать предсказания Авеля, касающиеся царствующей династии, и запечатал их во дворце в Гатчине. Ларец было приказано открыть только через 100 лет после смерти Павла, и его открыл Николай II 12 марта 1901 г.Пророчества старца"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно", – писал старец.Читая эти слова в начале своего царствования, Николай II и представить не мог, что это пророчество касается его напрямую.Следом говорилось о "великой войне" – когда по воздуху люди, как птицы, летать будут и под водою, как рыбы, плавать. И "серою зловонною род людской истреблен будет". "Наступит воистину казнь египетская", – заключал Авель.Ряд исследователей усматривают в этих строках указание на Первую мировую войну. Как и на Октябрьскую революцию."Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских", – пророчествовал Авель.Трактующие это пророчество считают, что скорпион – это Лев Троцкий. Он родился под знаком Скорпиона.Есть у старца слова, как считают исследователи, и о Великой Отечественной войне."…Новый Батый на Западе поднимет руку. Но восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит!"По всей видимости, "новый Батый" в предсказании монаха – Адольф Гитлер. Западом в пророчестве был Третий Рейх. Есть объяснение и фразе "поднимет руку" – все мы знаем известный жест нацистов, вскидывающих руку в приветствии.Ну а дальше сила русская действительно восстала – "Батый" сопротивления не выдержал.О дне сегодняшнемПережив множество бедствий, Россия сможет оправиться и вновь стать великой, считал прорицатель.Описывается и правитель, который поднимет страну, трактующие считают, что монах говорил о Владимире, в пророчестве говориться, что это имя будет трижды упоминаться в российской истории."Двое уже были – одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем – метка судьбы. В нем спасение и счастье державы".Вероятно, первый – это князь Владимир. Второй, по версии трактующих предсказание, это Ленин.Третий же Владимир должен принести всему миру "новое учение", в результате которого на русской земле воцарятся мир и согласие, а страна станет великой державой.Кто-то считает, что это Владимир Путин, впрочем, есть тут и возражения. Противники такой трактовки настаивают, что президент лишь готовит страну для того самого важного "третьего Владимира".Предсказание же звучит так:"И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание... Имя его трикратно суждено в истории российской. В нем спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей".Такими пророческими словами говорил православный монах о будущем России. Верить или нет его предсказаниям – решать читателям.
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россия, санкт-петербург, павел i, николай i
Россия, Санкт-Петербург, Павел I, Николай I

Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории

© Depositphotos.com / noskaphotoКрест в огне
Крест в огне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Depositphotos.com / noskaphoto
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жизнь православного монаха Авеля окружена слухами и легендами. Он сумел предсказать целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков. Говорят, в его пророчествах читалась судьба императоров. Он предсказал победу нашей страны в Великой Отечественной войне и был уверен, что у России великое будущее.

Цари сажали в темницу

Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово в большой, как тогда было заведено, семье хлебопашца Василия и его жены Ксении. Был одним из девятерых детей.
В юности, перенеся тяжёлую болезнь, решился уйти в монахи, но не получил благословения родителей, в 1774 году по настоянию тех же родителей женился "против воли".
В 1785 году тайно покинул деревню, оставив жену и троих детей. Получив откупную у своего барина, Льва Нарышкина, сумел добраться до Валаамского монастыря, где принял постриг.
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь“
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь“ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь“
После нескольких посетивших его видений монах Авель окончательно ушёл из Валаамского монастыря и отправился по миру.
Девяти лет скитался монах по земле Русской, затем остановился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где написал свое первое пророческое сказание.
В нем говорилось о том, что императрица Екатерина II скончается через восемь месяцев, после столь смелого по тем временам заявления Авеля посадили в острог и затем отправили в Санкт-Петербург.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕкатерина II
Екатерина II - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
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Екатерина II
Монаху грозила смертная казнь, но императрица отнеслась к нему со снисхождением и заключила его в Шлиссельбургскую крепость.
Однако вскоре предсказание сбылось, и на престол взошел Павел.
Существует легенда, что Павел I лично беседовал с монахом. Тот резко, без обиняков сказал царю: "Коротко будет царствие твое… На груди своей греешь змею, коей задушен будешь".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКрепость Орешек в Ленинградской области
Крепость Орешек в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Крепость Орешек в Ленинградской области
Императора это разозлило, и он отправил монаха в Петропавловскую крепость.
Существует и другая легенда, согласно которой Павел I приказал записать предсказания Авеля, касающиеся царствующей династии, и запечатал их во дворце в Гатчине. Ларец было приказано открыть только через 100 лет после смерти Павла, и его открыл Николай II 12 марта 1901 г.

Пророчества старца

"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно", – писал старец.
Читая эти слова в начале своего царствования, Николай II и представить не мог, что это пророчество касается его напрямую.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
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Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Следом говорилось о "великой войне" – когда по воздуху люди, как птицы, летать будут и под водою, как рыбы, плавать. И "серою зловонною род людской истреблен будет". "Наступит воистину казнь египетская", – заключал Авель.
Ряд исследователей усматривают в этих строках указание на Первую мировую войну. Как и на Октябрьскую революцию.
"Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских", – пророчествовал Авель.
Трактующие это пророчество считают, что скорпион – это Лев Троцкий. Он родился под знаком Скорпиона.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФЛев Троцкий выступает перед солдатами
Лев Троцкий выступает перед солдатами - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Лев Троцкий выступает перед солдатами
Есть у старца слова, как считают исследователи, и о Великой Отечественной войне.
"…Новый Батый на Западе поднимет руку. Но восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит!"
По всей видимости, "новый Батый" в предсказании монаха – Адольф Гитлер. Западом в пророчестве был Третий Рейх. Есть объяснение и фразе "поднимет руку" – все мы знаем известный жест нацистов, вскидывающих руку в приветствии.
Ну а дальше сила русская действительно восстала – "Батый" сопротивления не выдержал.
© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года

О дне сегодняшнем

Пережив множество бедствий, Россия сможет оправиться и вновь стать великой, считал прорицатель.
Описывается и правитель, который поднимет страну, трактующие считают, что монах говорил о Владимире, в пророчестве говориться, что это имя будет трижды упоминаться в российской истории.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГатчинский мператорский дворец. Архив
Гатчинский мператорский дворец. Архив - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гатчинский мператорский дворец. Архив
"Двое уже были – одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем – метка судьбы. В нем спасение и счастье державы".
Вероятно, первый – это князь Владимир. Второй, по версии трактующих предсказание, это Ленин.
Третий же Владимир должен принести всему миру "новое учение", в результате которого на русской земле воцарятся мир и согласие, а страна станет великой державой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года
Владимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года
Кто-то считает, что это Владимир Путин, впрочем, есть тут и возражения. Противники такой трактовки настаивают, что президент лишь готовит страну для того самого важного "третьего Владимира".
Предсказание же звучит так:
"И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание... Имя его трикратно суждено в истории российской. В нем спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает научно-производственное предприятие "Радар ммс" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин посещает научно-производственное предприятие Радар ммс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин посещает научно-производственное предприятие "Радар ммс" в Санкт-Петербурге
Такими пророческими словами говорил православный монах о будущем России. Верить или нет его предсказаниям – решать читателям.
 
РоссияСанкт-ПетербургПавел IНиколай I
 
 
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