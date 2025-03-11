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Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории

Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории - РИА Новости, 11.03.2025

Кто такой монах Авель, предсказавший многие события русской истории

Жизнь православного монаха Авеля окружена слухами и легендами. Он сумел предсказать целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:44:00+03:00

2025-03-11T18:44:00+03:00

2025-03-11T18:44:00+03:00

россия

санкт-петербург

павел i

николай i

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жизнь православного монаха Авеля окружена слухами и легендами. Он сумел предсказать целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков. Говорят, в его пророчествах читалась судьба императоров. Он предсказал победу нашей страны в Великой Отечественной войне и был уверен, что у России великое будущее.Цари сажали в темницуВасилий Васильев родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово в большой, как тогда было заведено, семье хлебопашца Василия и его жены Ксении. Был одним из девятерых детей.В юности, перенеся тяжёлую болезнь, решился уйти в монахи, но не получил благословения родителей, в 1774 году по настоянию тех же родителей женился "против воли".В 1785 году тайно покинул деревню, оставив жену и троих детей. Получив откупную у своего барина, Льва Нарышкина, сумел добраться до Валаамского монастыря, где принял постриг.После нескольких посетивших его видений монах Авель окончательно ушёл из Валаамского монастыря и отправился по миру.Девяти лет скитался монах по земле Русской, затем остановился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где написал свое первое пророческое сказание.В нем говорилось о том, что императрица Екатерина II скончается через восемь месяцев, после столь смелого по тем временам заявления Авеля посадили в острог и затем отправили в Санкт-Петербург.Монаху грозила смертная казнь, но императрица отнеслась к нему со снисхождением и заключила его в Шлиссельбургскую крепость.Однако вскоре предсказание сбылось, и на престол взошел Павел.Существует легенда, что Павел I лично беседовал с монахом. Тот резко, без обиняков сказал царю: "Коротко будет царствие твое… На груди своей греешь змею, коей задушен будешь".Императора это разозлило, и он отправил монаха в Петропавловскую крепость.Существует и другая легенда, согласно которой Павел I приказал записать предсказания Авеля, касающиеся царствующей династии, и запечатал их во дворце в Гатчине. Ларец было приказано открыть только через 100 лет после смерти Павла, и его открыл Николай II 12 марта 1901 г.Пророчества старца"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно", – писал старец.Читая эти слова в начале своего царствования, Николай II и представить не мог, что это пророчество касается его напрямую.Следом говорилось о "великой войне" – когда по воздуху люди, как птицы, летать будут и под водою, как рыбы, плавать. И "серою зловонною род людской истреблен будет". "Наступит воистину казнь египетская", – заключал Авель.Ряд исследователей усматривают в этих строках указание на Первую мировую войну. Как и на Октябрьскую революцию."Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских", – пророчествовал Авель.Трактующие это пророчество считают, что скорпион – это Лев Троцкий. Он родился под знаком Скорпиона.Есть у старца слова, как считают исследователи, и о Великой Отечественной войне."…Новый Батый на Западе поднимет руку. Но восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит!"По всей видимости, "новый Батый" в предсказании монаха – Адольф Гитлер. Западом в пророчестве был Третий Рейх. Есть объяснение и фразе "поднимет руку" – все мы знаем известный жест нацистов, вскидывающих руку в приветствии.Ну а дальше сила русская действительно восстала – "Батый" сопротивления не выдержал.О дне сегодняшнемПережив множество бедствий, Россия сможет оправиться и вновь стать великой, считал прорицатель.Описывается и правитель, который поднимет страну, трактующие считают, что монах говорил о Владимире, в пророчестве говориться, что это имя будет трижды упоминаться в российской истории."Двое уже были – одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем – метка судьбы. В нем спасение и счастье державы".Вероятно, первый – это князь Владимир. Второй, по версии трактующих предсказание, это Ленин.Третий же Владимир должен принести всему миру "новое учение", в результате которого на русской земле воцарятся мир и согласие, а страна станет великой державой.Кто-то считает, что это Владимир Путин, впрочем, есть тут и возражения. Противники такой трактовки настаивают, что президент лишь готовит страну для того самого важного "третьего Владимира".Предсказание же звучит так:"И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание... Имя его трикратно суждено в истории российской. В нем спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей".Такими пророческими словами говорил православный монах о будущем России. Верить или нет его предсказаниям – решать читателям.

россия

санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, павел i, николай i