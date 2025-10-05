В Алейском соединении открыли новый блиндажный храм

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Новый блиндажный храм открыли в алейском гвардейском мотострелковом соединении группировки войск "Центр" в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Новый блиндажный храм в честь иконы Божией Матери "Порт-Артурская" открыли для военнослужащих алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что первую службу в храме провел протоиерей Михаил Киселев. Он осветил новое фронтовое религиозное сооружение и передал икону Георгия Победоносца в подразделение, которое занималось строительством блиндажного храма. Его возведение заняло около месяца. В храме оборудован алтарь, расположенный в восточной части. Кроме того, в храме размещены мощи святых Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.
