В Алейском соединении открыли новый блиндажный храм - РИА Новости, 05.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 05.10.2025
В Алейском соединении открыли новый блиндажный храм
В Алейском соединении открыли новый блиндажный храм
Новый блиндажный храм открыли в алейском гвардейском мотострелковом соединении группировки войск "Центр" в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
георгий победоносец
николай чудотворец
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Алейском соединении открыли новый блиндажный храм

Блиндажный храм иконы Божией Матери Порт-Артурская открыли в тыловом районе СВО

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Новый блиндажный храм открыли в алейском гвардейском мотострелковом соединении группировки войск "Центр" в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Новый блиндажный храм в честь иконы Божией Матери "Порт-Артурская" открыли для военнослужащих алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что первую службу в храме провел протоиерей Михаил Киселев. Он осветил новое фронтовое религиозное сооружение и передал икону Георгия Победоносца в подразделение, которое занималось строительством блиндажного храма. Его возведение заняло около месяца. В храме оборудован алтарь, расположенный в восточной части. Кроме того, в храме размещены мощи святых Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
