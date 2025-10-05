Командующий ВМС Ирана прибыл в Россию

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани (армия - часть ВС страны) прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС стран Каспийского моря, сообщило посольство Ирана в Москве.
"Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании командующих военно-морскими силами стран Каспийского моря", - написало ведомство в своем Telegram-канале.
В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в Санкт-Петербурге он проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, военно-морских сил Азербайджана и Казахстана, в также посетит "несколько военно-морских баз" в Финском заливе.
