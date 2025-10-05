Рейтинг@Mail.ru
Командующий ВМС Ирана прибыл в Россию
22:02 05.10.2025 (обновлено: 22:12 05.10.2025)
Командующий ВМС Ирана прибыл в Россию
в мире
иран
санкт-петербург
каспийское море
иран
санкт-петербург
каспийское море
в мире, иран, санкт-петербург, каспийское море
В мире, Иран, Санкт-Петербург, Каспийское море
Командующий ВМС Ирана прибыл в Россию

Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Россию на встречу командующих стран Каспия

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани (армия - часть ВС страны) прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС стран Каспийского моря, сообщило посольство Ирана в Москве.
«

"Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании командующих военно-морскими силами стран Каспийского моря", - написало ведомство в своем Telegram-канале.

В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в Санкт-Петербурге он проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, военно-морских сил Азербайджана и Казахстана, в также посетит "несколько военно-морских баз" в Финском заливе.
