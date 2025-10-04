Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/zhile-2046411402.html
В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся
В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся - РИА Новости, 04.10.2025
В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся
Признанное пустующим жилье, от которого отказался собственник, могут передать очередникам на квартиру, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:12:00+03:00
2025-10-04T20:12:00+03:00
жилье
россия
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251004/sobstvenniki-2046380297.html
https://realty.ria.ru/20250929/gosduma-2045154481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, совет федерации рф, госдума рф
Жилье, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся

В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья очередникам на квартиру

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Признанное пустующим жилье, от которого отказался собственник, могут передать очередникам на квартиру, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов.
В понедельник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме (МКД) пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности нарушению теплового контура дома. В законопроекте также говорится, что "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
Вчера, 16:24
"Важно понимать принцип: если собственник не пользуется имуществом в течение года и при этом не исполняет свои обязательства по его содержанию, квартира может перейти в муниципальную собственность по аналогии с выморочным имуществом. Это ответственность за фактический отказ от своих обязанностей как собственника", - сказал агентству Голов.
По словам сенатора, цель законопроекта - снять бремя ответственности с добросовестных жильцов и собственников, которые вынуждены нести дополнительные расходы за тех, кто бросил свои квартиры.
"Муниципалитет получает возможность передать такое жилье нуждающимся гражданам, в том числе в качестве социального жилья", - уточнил Голов.
Политик подчеркнул, что собственники будут извещаться о возможности признания жилья пустующим заранее - это стандартная практика, которая сохраняется в действующем законодательстве.
"Уведомление будет происходить в порядке, установленном органами местного самоуправления, а решение о признании квартиры пустующей будет приниматься специальной комиссией", - добавил Голов.
Комментируя норму, по которой долги по ЖКХ могут признаваться одним из критериев определения пустующего жилья, член комитета Совета Федерации отметил, что задолженность не всегда можно взыскать с собственников в судебном порядке.
"Проблема в том, что существующие механизмы взыскания не всегда работают эффективно. Некоторые граждане уходят в "серую зону": получают зарплату неофициально, не платят налоги и социальные взносы. Соответственно, у судебных приставов нет возможности взыскать долги с официальных доходов, которых просто нет в системе", - объяснил Голов.
По данным члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, такие собственники не платят ни по кредитам, ни за коммунальные услуги, фактически перекладывая бремя содержания общего имущества на других жильцов дома.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуму внесли проект о признании помещения в доме пустующим
29 сентября, 15:27
 
ЖильеРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала