В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Признанное пустующим жилье, от которого отказался собственник, могут передать очередникам на квартиру, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов.

В понедельник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме (МКД) пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности нарушению теплового контура дома. В законопроекте также говорится, что "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.

"Важно понимать принцип: если собственник не пользуется имуществом в течение года и при этом не исполняет свои обязательства по его содержанию, квартира может перейти в муниципальную собственность по аналогии с выморочным имуществом. Это ответственность за фактический отказ от своих обязанностей как собственника", - сказал агентству Голов.

По словам сенатора, цель законопроекта - снять бремя ответственности с добросовестных жильцов и собственников, которые вынуждены нести дополнительные расходы за тех, кто бросил свои квартиры.

"Муниципалитет получает возможность передать такое жилье нуждающимся гражданам, в том числе в качестве социального жилья", - уточнил Голов.

Политик подчеркнул, что собственники будут извещаться о возможности признания жилья пустующим заранее - это стандартная практика, которая сохраняется в действующем законодательстве.

"Уведомление будет происходить в порядке, установленном органами местного самоуправления, а решение о признании квартиры пустующей будет приниматься специальной комиссией", - добавил Голов.

Комментируя норму, по которой долги по ЖКХ могут признаваться одним из критериев определения пустующего жилья, член комитета Совета Федерации отметил, что задолженность не всегда можно взыскать с собственников в судебном порядке.

"Проблема в том, что существующие механизмы взыскания не всегда работают эффективно. Некоторые граждане уходят в "серую зону": получают зарплату неофициально, не платят налоги и социальные взносы. Соответственно, у судебных приставов нет возможности взыскать долги с официальных доходов, которых просто нет в системе", - объяснил Голов.