В Госдуму внесли проект о передаче пустующего жилья нуждающимся

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Признанное пустующим жилье, от которого отказался собственник, могут передать очередникам на квартиру, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов.
В понедельник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме (МКД) пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности нарушению теплового контура дома. В законопроекте также говорится, что "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.
"Важно понимать принцип: если собственник не пользуется имуществом в течение года и при этом не исполняет свои обязательства по его содержанию, квартира может перейти в муниципальную собственность по аналогии с выморочным имуществом. Это ответственность за фактический отказ от своих обязанностей как собственника", - сказал агентству Голов.
По словам сенатора, цель законопроекта - снять бремя ответственности с добросовестных жильцов и собственников, которые вынуждены нести дополнительные расходы за тех, кто бросил свои квартиры.
"Муниципалитет получает возможность передать такое жилье нуждающимся гражданам, в том числе в качестве социального жилья", - уточнил Голов.
Политик подчеркнул, что собственники будут извещаться о возможности признания жилья пустующим заранее - это стандартная практика, которая сохраняется в действующем законодательстве.
"Уведомление будет происходить в порядке, установленном органами местного самоуправления, а решение о признании квартиры пустующей будет приниматься специальной комиссией", - добавил Голов.
Комментируя норму, по которой долги по ЖКХ могут признаваться одним из критериев определения пустующего жилья, член комитета Совета Федерации отметил, что задолженность не всегда можно взыскать с собственников в судебном порядке.
"Проблема в том, что существующие механизмы взыскания не всегда работают эффективно. Некоторые граждане уходят в "серую зону": получают зарплату неофициально, не платят налоги и социальные взносы. Соответственно, у судебных приставов нет возможности взыскать долги с официальных доходов, которых просто нет в системе", - объяснил Голов.
По данным члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, такие собственники не платят ни по кредитам, ни за коммунальные услуги, фактически перекладывая бремя содержания общего имущества на других жильцов дома.
