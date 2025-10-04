https://ria.ru/20251004/zaes-2046303500.html

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности - РИА Новости, 04.10.2025

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьезной ситуацией для... РИА Новости, 04.10.2025

2025-10-04T02:20:00+03:00

2025-10-04T02:20:00+03:00

2025-10-04T02:20:00+03:00

в мире

украина

днепр (река)

энергодар

рафаэль гросси

магатэ

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьезной ситуацией для ядерной безопасности". В заявлении отмечается, что последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Согласно МАГАТЭ, это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине. "Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", - заявил Гросси, его слова приведены в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

https://ria.ru/20251003/magate-2046285253.html

https://ria.ru/20251002/rossija-2046011920.html

украина

днепр (река)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (река), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины