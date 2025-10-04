https://ria.ru/20251004/zaes-2046303500.html
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности - РИА Новости, 04.10.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьезной ситуацией для... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T02:20:00+03:00
2025-10-04T02:20:00+03:00
2025-10-04T02:20:00+03:00
в мире
украина
днепр (река)
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьезной ситуацией для ядерной безопасности". В заявлении отмечается, что последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Согласно МАГАТЭ, это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине. "Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", - заявил Гросси, его слова приведены в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
https://ria.ru/20251003/magate-2046285253.html
https://ria.ru/20251002/rossija-2046011920.html
украина
днепр (река)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепр (река), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепр (река), Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности
Гросси заявил о серьезной ситуации из-за отключения ЗАЭС от внешних источников