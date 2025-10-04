Рейтинг@Mail.ru
Новая глава правящей партии Японии ушла от ответа на вопрос о храме Ясукуни
13:40 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии ушла от ответа на вопрос о храме Ясукуни
Новая глава правящей партии Японии ушла от ответа на вопрос о храме Ясукуни
в мире, япония, азия, китай, синдзо абэ, санаэ такаити
В мире, Япония, Азия, Китай, Синдзо Абэ, Санаэ Такаити
© AP Photo / Hiro KomaeСанаэ Такаити
© AP Photo / Hiro Komae
Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту ушла от ответа на вопрос о посещении храма Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Такаити была единственным действующим министром, кто регулярно лично посещал храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом. Обычно действующие министры или не делают этого вовсе, или ограничиваются ритуальными подношениями. Это связано с волной протестов, которые вызывают посещения Ясукуни в азиатских странах.
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
Вчера, 13:14
"Храм Ясукуни – это центральное место, где покоятся души погибших в войну, а также святилище мира. О том, в какой форме отдавать дань памяти и в какой форме возносить молитвы о мире, – это позвольте мне решить в надлежащее время надлежащим образом", - ответила Такаити на вопрос журналиста о посещении храма и напоминании, что она избегала в ходе предвыборной кампании указаний, будет ли посещать храм в случае своего избрания премьер-министром.
Синдзо Абэ после своего второго избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.
Патрушев рассказал, кто вырастил японский милитаризм
