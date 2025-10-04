Новая глава правящей партии Японии ушла от ответа на вопрос о храме Ясукуни

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту ушла от ответа на вопрос о посещении храма Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Такаити была единственным действующим министром, кто регулярно лично посещал храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом. Обычно действующие министры или не делают этого вовсе, или ограничиваются ритуальными подношениями. Это связано с волной протестов, которые вызывают посещения Ясукуни в азиатских странах.

"Храм Ясукуни – это центральное место, где покоятся души погибших в войну, а также святилище мира. О том, в какой форме отдавать дань памяти и в какой форме возносить молитвы о мире, – это позвольте мне решить в надлежащее время надлежащим образом", - ответила Такаити на вопрос журналиста о посещении храма и напоминании, что она избегала в ходе предвыборной кампании указаний, будет ли посещать храм в случае своего избрания премьер-министром.

Синдзо Абэ после своего второго избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае Южной Корее , но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.