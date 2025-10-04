Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс - РИА Новости, 04.10.2025
04:08 04.10.2025
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс - РИА Новости, 04.10.2025
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 9,2 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 04.10.2025
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс

Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на высоту 9,2 км

Кроноцкое озеро и вулкан Кроноцкий
Кроноцкое озеро и вулкан Кроноцкий
© Фото : предоставлено пресс-службой Кроноцкого заповедника
Кроноцкое озеро и вулкан Кроноцкий . Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 9,2 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 11.50 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Кроноцкий на 9,2 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 85 километров на юго-юго-восток от вулкана", - отметили в KVERT.
Эксплозивное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту трех километров
03:09
03:09
Для авиации установлен красный цветовой код опасности, что означает высокую угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.
Вулкан расположен в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 10 километрах к востоку от Кроноцкого озера.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
24 сентября, 05:25
24 сентября, 05:25
 
