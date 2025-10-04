https://ria.ru/20251004/vulkan-2046309786.html
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс - РИА Новости, 04.10.2025
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 9,2 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 04.10.2025
Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на высоту 9,2 км