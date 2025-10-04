Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 04.10.2025 (обновлено: 09:18 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/vsu--2046325098.html
ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом
ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.10.2025
ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом
Российские войска атаковали наемников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:52:00+03:00
2025-10-04T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
харьковская область
харьков
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали наемников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со "смуглыми" наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели", — заявил он.Лебедев рассказал, что армия ударила по скоплению техники противника в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, а также в селе Покровское Днепропетровской области.В Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые ВСУ, в том числе для переброски резервов, добавил собеседник агентства.По данным Минобороны, бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20251003/udar-2046158273.html
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
харьков
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, харьковская область, харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Харьковская область, Харьков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом

ВС РФ поразили расположение наемников и тренировочные лагеря под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали наемников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со "смуглыми" наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели", — заявил он.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
3 октября, 13:16
Лебедев рассказал, что армия ударила по скоплению техники противника в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, а также в селе Покровское Днепропетровской области.
В Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые ВСУ, в том числе для переброски резервов, добавил собеседник агентства.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
2 октября, 09:03
По данным Минобороны, бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевХарьковская областьХарьковДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала