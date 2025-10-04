https://ria.ru/20251004/vsu--2046325098.html

ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом

ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.10.2025

ВС России нанесли удары по расположению наемников под Харьковом

Российские войска атаковали наемников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

2025-10-04T08:52:00+03:00

2025-10-04T08:52:00+03:00

2025-10-04T09:18:00+03:00

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали наемников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со "смуглыми" наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели", — заявил он.Лебедев рассказал, что армия ударила по скоплению техники противника в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, а также в селе Покровское Днепропетровской области.В Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые ВСУ, в том числе для переброски резервов, добавил собеседник агентства.По данным Минобороны, бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

2025

