Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
Строительный мусор горит на площади трех тысяч квадратных метров в промзоне Красноармейского района Волгограда, на месте работают пожарные, сообщили журналистам РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T17:15:00+03:00
2025-10-04T17:15:00+03:00
2025-10-04T18:23:00+03:00
происшествия
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
Строительный мусор горит на площади 3 тысячи кв. м в промзоне Волгограда