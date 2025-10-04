Рейтинг@Mail.ru
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
17:15 04.10.2025 (обновлено: 18:23 04.10.2025)
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде
Строительный мусор горит на площади трех тысяч квадратных метров в промзоне Красноармейского района Волгограда, на месте работают пожарные, сообщили журналистам РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
происшествия, красноармейский район, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноармейский район, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде

Строительный мусор горит на площади 3 тысячи кв. м в промзоне Волгограда

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Строительный мусор горит на площади трех тысяч квадратных метров в промзоне Красноармейского района Волгограда, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным МЧС, в субботу днем пожар возник в Красноармейском районе Волгограда.
"В промзоне горит строительный мусор. Пожарные производят тушение. (Площадь пожара. — Прим. ред.) три тысячи квадратных метров", — сообщили в ведомстве.
ПроисшествияКрасноармейский районВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
