Пожарные тушат возгорание в промзоне в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Строительный мусор горит на площади трех тысяч квадратных метров в промзоне Красноармейского района Волгограда, на месте работают пожарные, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.