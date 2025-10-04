В Якутске задержали двух девочек по делу о двойном убийстве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Якутске задержали двух девочек по делу об убийстве матери и брата одной из них, сообщил Следственный комитет.
В пятницу возбудили дело после обнаружения в одной из квартир тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Как заявил РИА Новости источник, близкий к следствию, под подозрением находится дочь убитой. По данным собеседника агентства, жертвами стали жена и сын Саввы Михайлова, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга.
"Четвертого октября по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга", — говорится в Telegram-канале СК.
В ближайшее время в суд внесут ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.
Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства преступления.
© Фото : Следком Якутии/TelegramРабота СК на месте обнаружения тел женщины и ребенка в квартире в Якутске
Работа СК на месте обнаружения тел женщины и ребенка в квартире в Якутске