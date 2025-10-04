Рейтинг@Mail.ru
В убийстве матери и ребенка в Якутске заподозрили дочь убитой - РИА Новости, 04.10.2025
02:40 04.10.2025
В убийстве матери и ребенка в Якутске заподозрили дочь убитой
В убийстве матери и ребенка в Якутске заподозрили дочь убитой
Женщина подозревается в убийстве матери и 11-летнего брата в городе Якутске, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. РИА Новости, 04.10.2025
происшествия, якутск, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
В убийстве матери и ребенка в Якутске заподозрили дочь убитой

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Женщина подозревается в убийстве матери и 11-летнего брата в городе Якутске, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Убита супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга. Следователи установили причастное лицо, под подозрением дочь", - рассказал источник.
Ранее сообщалось о том, что в пятнице в городе Якутске возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. В следственном управлении СК и прокуратуры республики отметили, что причастное лицо установлено.
