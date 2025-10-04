https://ria.ru/20251004/ubiystvo-2046304742.html
В убийстве матери и ребенка в Якутске заподозрили дочь убитой
Женщина подозревается в убийстве матери и 11-летнего брата в городе Якутске, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. РИА Новости, 04.10.2025
