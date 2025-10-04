https://ria.ru/20251004/trevoga-2046305932.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
На территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников