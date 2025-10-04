https://ria.ru/20251004/trevoga-2046295558.html
В Воронеже объявили угрозу удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
