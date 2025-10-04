Трамп заявил, что Эрдоган помог в давлении на ХАМАС, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган очень помог в оказании давления на палестинское движение ХАМАС с целью добиться освобождения израильских заложников, сообщает портал Axios.
"Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "очень помог" в оказании давления на ХАМАС с целью добиться освобождения заложников", - говорится в сообщении портала, взявшего интервью у американского лидера.
В ходе интервью с порталом президент США назвал Эрдогана "жестким парнем", но и своим "другом".
Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. ХАМАС объявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, согласно плану американского лидера.
В субботу израильский правительственный источник поделился с РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.