20:17 04.10.2025 (обновлено: 22:29 04.10.2025)
Трамп заявил, что Эрдоган помог в давлении на ХАМАС, сообщили СМИ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган очень помог в оказании давления на палестинское... РИА Новости, 04.10.2025
в мире, хамас, дональд трамп, сша, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, ХАМАС, Дональд Трамп, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган очень помог в оказании давления на палестинское движение ХАМАС с целью добиться освобождения израильских заложников, сообщает портал Axios.
Чиновник из США рассказал порталу, что Трамп во время разговора с Эрдоганом в пятницу попросил его обеспечить, чтобы ХАМАС не сказало "нет".
"Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "очень помог" в оказании давления на ХАМАС с целью добиться освобождения заложников", - говорится в сообщении портала, взявшего интервью у американского лидера.
В ходе интервью с порталом президент США назвал Эрдогана "жестким парнем", но и своим "другом".
Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. ХАМАС объявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, согласно плану американского лидера.
В субботу израильский правительственный источник поделился с РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
