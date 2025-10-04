Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 04.10.2025 (обновлено: 18:49 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/tramp-2046395590.html
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит от палестинского движения ХАМАС задержки в освобождении израильских заложников. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T18:27:00+03:00
2025-10-04T18:49:00+03:00
в мире
хамас
дональд трамп
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251004/abbas--2046348661.html
https://ria.ru/20251004/soglasheniya-2046338048.html
https://ria.ru/20251004/gaza-2046371921.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, дональд трамп, сша, израиль
В мире, ХАМАС, Дональд Трамп, США, Израиль
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников

Трамп заявил, что ХАМАС должно быстро освободить заложников

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит от палестинского движения ХАМАС задержки в освобождении израильских заложников.
«

"Я признателен Израилю за временную остановку бомбардировок с целью предоставления возможности освободить заложников и шанса на завершение мирной сделки. ХАМАС должно действовать быстро, или все предложения будут сняты. Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Аббас приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе
Вчера, 12:45

Решение ХАМАС

Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Вашингтона. В ответ президент США Дональд Трамп призвал ЦАХАЛ немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.
Также ХАМАС согласилось передать управление анклавом. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.
Движение уточнило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую войдет и ХАМАС.
Со своей стороны, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив начнет освобождать палестинских заложников. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передавало, что руководство страны поручило остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму военную активность в секторе.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС
Вчера, 10:56

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Нетаньяху пообещал "довести дело до конца" при отказе движения от этого плана.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию после возможного мира в Газе
Вчера, 15:33
 
В миреХАМАСДональд ТрампСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала