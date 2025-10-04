Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/sud-2046371506.html
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале - РИА Новости, 04.10.2025
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале
Суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков, сообщила объединенная... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:29:00+03:00
2025-10-04T15:29:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251003/dagestan-2046182884.html
https://ria.ru/20251002/volzhskiy-2045792296.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале

В Махачкале суд отправил под домашний арест несовершеннолетних зачинщиков драки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
В среду рядом с лицеем №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. По данным минобрнауки республики, в драке участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занималась в одной секции вольной борьбы. В пятницу правоохранители задержали предполагаемых зачинщиков драки: двух 15-летних жителей Махачкалы.
Школа № 1 в селе Унцукуль - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Дагестане возбудили дело после стрельбы возле школы
3 октября, 14:41
"Ленинский районный суд города Махачкала по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для двух несовершеннолетних, подозреваемых в массовой драке (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Дагестана.
Кроме того, Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток пребывание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД еще девяти участников той же драки, задержанных за административное правонарушение: мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП), отметила пресс-служба.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Волгоградской области задержали троих участников массовой драки
2 октября, 10:32
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала