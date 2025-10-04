Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
В среду рядом с лицеем №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. По данным минобрнауки республики, в драке участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занималась в одной секции вольной борьбы. В пятницу правоохранители задержали предполагаемых зачинщиков драки: двух 15-летних жителей Махачкалы.
"Ленинский районный суд города Махачкала по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для двух несовершеннолетних, подозреваемых в массовой драке (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Дагестана.
Кроме того, Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток пребывание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД еще девяти участников той же драки, задержанных за административное правонарушение: мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП), отметила пресс-служба.