Суд отправил под домашний арест зачинщиков массовой драки в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Кроме того, Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток пребывание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД еще девяти участников той же драки, задержанных за административное правонарушение: мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП), отметила пресс-служба.