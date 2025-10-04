Самолет с задержанными активистами "Флотилии стойкости" сел в Стамбуле

Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.