Самолет с задержанными активистами "Флотилии стойкости" сел в Стамбуле

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Самолет со 137 задержанными Израилем активистами "Флотилии стойкости", в том числе 36 гражданами Турции, приземлился в Стамбуле, следует из данных портала Flightradar24.
Лайнер авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Эйлата, приземлился в Стамбульском аэропорту в 15.45 мск.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.