Экономист оценил сообщения о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Противоречивые сообщения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву отражают кризис управления в американской администрации, заявил РИА Новости профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.

"Пока в новостях царит неразбериха, можно быть уверенным, что в администрации тоже царит неразбериха. Мы видим последствия некомпетентной команды, связанной с военными подрядчиками, особенно из сферы высоких технологий, которые хотят продолжать тестировать своё оружие", – сказал он.

По мнению Сакса, США могли бы добиться урегулирования конфликта, если бы представители Белого дома обладали необходимыми качествами. "Компетентной администрации было бы несложно достичь мира. Для этого нужны понимание ситуации и истории, готовность противостоять поджигателям войны в Вашингтоне Европе и способность говорить с американским народом", – отметил он.

Он подчеркнул, что этих качеств сегодня нет ни у Вашингтона, ни у европейских столиц. "К сожалению, ни один из этих критериев не выполняется", – заключил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине , однако финальное решение остается за американским лидером.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.