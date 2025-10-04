https://ria.ru/20251004/somali-2046402784.html
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца - РИА Новости, 04.10.2025
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца
Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:18:00+03:00
2025-10-04T19:18:00+03:00
2025-10-04T19:18:00+03:00
в мире
сомали
могадишо
аль-каида
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102308/49/1023084929_0:0:3709:2087_1920x0_80_0_0_6ad5160ff439e843807fd0776c64daec.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает издание Garowe. Ранее издание писало о том, что в главной тюрьме службы нацразведки были слышны взрыв и стрельба. "Второй взрыв только что был слышен внутри (тюрьмы - ред.), в то время как боевики "Аш-Шабаб" сражаются с силами разведки", - говорится в публикации издания в соцсети X. По данным Garowe, ряду членов группировки удалось сбежать из тюрьмы благодаря атаке. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250925/afrika-2044423496.html
https://ria.ru/20250728/somali-2031995319.html
сомали
могадишо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102308/49/1023084929_545:0:3709:2373_1920x0_80_0_0_0615f863534668238dac25d788c5e0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо, аль-каида, оон
В мире, Сомали, Могадишо, Аль-Каида, ООН
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца
Garowe: в Могадишо прогремел второй взрыв в тюрьме у президентского дворца