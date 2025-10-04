https://ria.ru/20251004/somali-2046402784.html

В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца

В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца - РИА Новости, 04.10.2025

В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца

Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки... РИА Новости, 04.10.2025

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает издание Garowe. Ранее издание писало о том, что в главной тюрьме службы нацразведки были слышны взрыв и стрельба. "Второй взрыв только что был слышен внутри (тюрьмы - ред.), в то время как боевики "Аш-Шабаб" сражаются с силами разведки", - говорится в публикации издания в соцсети X. По данным Garowe, ряду членов группировки удалось сбежать из тюрьмы благодаря атаке. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация

