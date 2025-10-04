Рейтинг@Mail.ru
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца - РИА Новости, 04.10.2025
19:18 04.10.2025
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца
Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки...
в мире
сомали
могадишо
аль-каида
оон
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает издание Garowe. Ранее издание писало о том, что в главной тюрьме службы нацразведки были слышны взрыв и стрельба. "Второй взрыв только что был слышен внутри (тюрьмы - ред.), в то время как боевики "Аш-Шабаб" сражаются с силами разведки", - говорится в публикации издания в соцсети X. По данным Garowe, ряду членов группировки удалось сбежать из тюрьмы благодаря атаке. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация
сомали
могадишо
в мире, сомали, могадишо, аль-каида, оон
В мире, Сомали, Могадишо, Аль-Каида, ООН
В Сомали прогремел второй взрыв у президентского дворца

Garowe: в Могадишо прогремел второй взрыв в тюрьме у президентского дворца

Солдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает издание Garowe.
Ранее издание писало о том, что в главной тюрьме службы нацразведки были слышны взрыв и стрельба.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН
25 сентября, 20:40
25 сентября, 20:40
"Второй взрыв только что был слышен внутри (тюрьмы - ред.), в то время как боевики "Аш-Шабаб" сражаются с силами разведки", - говорится в публикации издания в соцсети X.
По данным Garowe, ряду членов группировки удалось сбежать из тюрьмы благодаря атаке.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои
28 июля, 17:36
28 июля, 17:36
 
Версия 2023.1 Beta
