Мощный взрыв произошел рядом с президентским дворцом в Сомали, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
18:37 04.10.2025
Мощный взрыв произошел рядом с президентским дворцом в Сомали, пишут СМИ
Мощный взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, сообщает издание Garowe.
2025
Мощный взрыв и стрельба в тюрьме рядом с президентским дворцом в Могадишо
Мощный взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, написало издание Garowe, опубликовав видео событий. Отмечается, что стрельба в главной тюрьме агентства нацразведки продолжается, началась "крупная атака".
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мощный взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, сообщает издание Garowe.
"Мощный взрыв, за которым последовала стрельба, произошел в... укрепленной тюрьме, которая находится рядом с президентским дворцом и управляется агентством национальной разведки и безопасности Сомали", - говорится в публикации издания в соцсети X.
По данным издания, стрельба в главной тюрьме агентства нацразведки продолжается, началась "крупная атака".
