Мощный взрыв произошел рядом с президентским дворцом в Сомали, пишут СМИ
Мощный взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 04.10.2025
Мощный взрыв и стрельба в тюрьме рядом с президентским дворцом в Могадишо
Мощный взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, написало издание Garowe, опубликовав видео событий. Отмечается, что стрельба в главной тюрьме агентства нацразведки продолжается, началась "крупная атака".
в мире, могадишо, сомали
Мощный взрыв произошел рядом с президентским дворцом в Сомали, пишут СМИ
