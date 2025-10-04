Рейтинг@Mail.ru
Что видят люди после смерти: удивительная история американца - РИА Новости, 04.10.2025
08:36 04.10.2025
Что видят люди после смерти: удивительная история американца
Что видят люди после смерти: удивительная история американца - РИА Новости, 04.10.2025
Что видят люди после смерти: удивительная история американца
История Брайана Мелвина из города Форт-Коллинз, штат Колорадо, поразительна жуткой реалистичностью. Американец долгие годы относился к религии скептически и... РИА Новости, 04.10.2025
Что видят люди после смерти: удивительная история американца

© Getty Images / Ralf NauОтделение души от тела
Отделение души от тела - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Getty Images / Ralf Nau
Отделение души от тела
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. История Брайана Мелвина из города Форт-Коллинз, штат Колорадо, поразительна жуткой реалистичностью. Американец долгие годы относился к религии скептически и даже с юмором, а теперь утверждает, что пережил опыт, который навсегда изменил его мировоззрение.
Более сорока лет назад, когда Брайану было всего 22 года, он случайно выпил зараженную воду и оказался на грани смерти. Врачи диагностировали у него холеру и отравление нейротоксином, что поставило его жизнь под угрозу. Оставшись один дома, молодой человек почувствовал, что умирает, — и именно в этот момент началось невообразимое путешествие.

Начало

Сначала, как он вспоминает, все выглядело почти так, каким он себе и представлял переход в загробную жизнь: Брайан ощущал легкость, будто парил над своим телом, пролетал сквозь тьму к свету и слышал волшебную умиротворяющую музыку.
© Getty Images / Lidiia MoorОтделение души от тела
Отделение души от тела - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Lidiia Moor
Отделение души от тела
Это чувство блаженства длилось недолго. Внезапно иллюзия гармонии разрушилась, а он понял: его ждет расплата.
"Я не понимал, что лечу", — цитирует его Daily Mail.
Следующим шагом в его путешествии стал ужасный "отвратительный тоннель". По словам Брайана, это было похоже на попадание внутрь торнадо. Воздух наполнен жаром, неприятными запахами и ощущением полной безысходности. Он слышал смех, хлюпающие звуки, крики и визги, словно отовсюду доносились стоны.
© Getty Images / Constantine JohnnyВоронка
Воронка - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Constantine Johnny
Воронка
Очнувшись от чувства ужаса, он оказался внутри гигантской круглой ямы с ячейками-камерами, сложенными в шесть рядов. Каждая камера была заполнена страданиями людей, которые повторяли свои грехи снова и снова под пытками демонов.
Запах серы смешивался с трупным разложением — смесь, которая, по словам Брайана, полностью поглощала сознание. Окружающие его существа были отвратительными: некоторые напоминали ящериц, другие выглядели как нечто среднее между человеком и чудовищем.

Спасение пришло неожиданно

Нижние уровни ада были самыми ужасными. Именно там Брайан увидел то, что потрясло его сильнее всего. В одной из огненных камер, полных пламени, он увидел Адольфа Гитлера. "Он горел в печах", — утверждает Мелвин.
© Getty Images / Hulton ArchiveАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Hulton Archive
Адольф Гитлер
Видение диктатора, страдающего в огне, вызвало у него чувство ужаса и глубокого осознания справедливости.
В тот момент Брайан был уверен, что теперь он останется здесь навсегда. Полная безнадежность и ужас, окружающие его со всех сторон, казались непереносимыми. Он ощущал каждую деталь: жар, смрад, боль и крики. Вся картина, по его словам, была настолько реальна, что сознание не могло отличить ее от действительности.
Однако спасение пришло неожиданно. Фигура, которую он идентифицировал как Иисуса Христа, появилась внезапно и вынесла его из преисподней. Брайан очнулся уже в больничной палате. Врачи боролись за его жизнь, констатируя начальные стадии трупного окоченения и удивляясь тому, что он остался жив.
© Getty Images / Image SourceВ палате
В палате - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Image Source
В палате

Видела похожие ужасы

Подобные видения не единичны. По всему миру зафиксированы сотни историй людей, которые на грани жизни и смерти испытывали схожие переживания. Одним из ярких примеров стала Франсин, отмечает "Лента", — женщина, которая пережила клиническую смерть после передозировки запрещенными веществами. Она рассказывала, что в момент, когда ее сердце перестало биться, она почувствовала, как ее сознание покидает тело, и попала в место, которое описывала как "настоящий ад".
"Темные сущности разрывали меня на куски, пока я не стала ничем, — признавалась Франсин. — Мы буквально летели по залам больницы и на крышу. Затем я оказалась в аду и лежала на спине. Я слышала крики других душ и их боль. Злая сущность допрашивала меня, и это казалось вечностью. Она хотела знать, во что я верила и кому поклонялась".
© Getty Images / FOTOKITAСтрахи
Страхи - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / FOTOKITA
Страхи
Ее опыт повторяет многие элементы, описанные Брайаном: ощущение полного контроля демонов над сознанием, повторение грехов и поступков, всепоглощающий ужас и безысходность.
Франсин также отмечала, что этот опыт оставил неизгладимый след в ее жизни. После возвращения она изменила свои ценности, взгляды и отношение к духовной стороне существования.
© Getty Images / AndrewJamesPhotoКоридор
Коридор - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / AndrewJamesPhoto
Коридор

Откуда такие видения

Ученые и исследователи отмечают, что подобные переживания чаще всего возникают в моменты, когда человек находится между жизнью и смертью. Клиническая смерть, сильное отравление, аварии, сердечные приступы и другие критические состояния создают необычные условия для работы мозга и сознания.
В этот момент нейрохимические процессы, стресс и кислородное голодание могут вызывать яркие видения, которые многие воспринимают как контакт с иной реальностью.
© Getty Images / Boy_AnupongОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Boy_Anupong
Операционная
Тем не менее для тех, кто пережил эти события, они ощущаются не как иллюзия, а как реальное путешествие, полное эмоционального и физического воздействия. Именно поэтому Брайан и Франсин описывают свое пребывание в аду с такой детализацией.
Брайан Мелвин и Франсин говорят о том, что зло, совершенное человеком, возвращается. Люди, которые не задумывались о своих поступках и моральном выборе, сталкиваются с последствиями своих действий в этих видениях.
Для многих из переживших клиническую смерть это становится толчком к духовной переоценке жизни, изменению ценностей и поиску гармонии с собой.
Хотя скептики склонны рассматривать эти переживания как продукт гипоксии мозга, нейротоксинов или психологического стресса, сами очевидцы утверждают: опыт ощущается как абсолютно реальный.
 
 
 
