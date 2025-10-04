Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту трех километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, что сопоставимо с длиной 30 футбольных полей, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 08.22 по камчатскому времени (23.22 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на три километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 58 километров на юго-восток от вулкана", — отметили в KVERT.
Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — предупредили в ведомстве.
Специалисты не исключили выпадение незначительного количества вулканического пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа при изменении направления ветра. В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается.
Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 50 километрах к северу от поселка Ключи.
