Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту трех километров - РИА Новости, 04.10.2025
03:09 04.10.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту трех километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту трех километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, что сопоставимо с длиной 30 футбольных полей, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, что сопоставимо с длиной 30 футбольных полей, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 08.22 по камчатскому времени (23.22 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на три километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 58 километров на юго-восток от вулкана", — отметили в KVERT.
Вид на вулкан Шивелуч из космоса - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс
Вчера, 03:48
Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — предупредили в ведомстве.
Специалисты не исключили выпадение незначительного количества вулканического пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа при изменении направления ветра. В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается.
Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 50 километрах к северу от поселка Ключи.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
