Рейтинг@Mail.ru
В Сербии откроют Дни духовной культуры России - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:15 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/serbija-2046370477.html
В Сербии откроют Дни духовной культуры России
В Сербии откроют Дни духовной культуры России - РИА Новости, 04.10.2025
В Сербии откроют Дни духовной культуры России
Дни духовной культуры России открываются в субботу в Сербии выступлением Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:15:00+03:00
2025-10-04T15:15:00+03:00
культура
россия
сербия
белград (город)
людмила зыкина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сретенский монастырь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_6c87e90ed308b62330ad59de0c3c5dac.jpg
https://ria.ru/20250509/kirill-2016095114.html
https://ria.ru/20250924/vuchich-2044142321.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_aa9b68a6d3a4e4b2185de99d9654933a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, белград (город), людмила зыкина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сретенский монастырь, русская православная церковь, общество
Культура, Россия, Сербия, Белград (город), Людмила Зыкина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Сретенский монастырь, Русская православная церковь, Общество
В Сербии откроют Дни духовной культуры России

В Россотрудничестве сообщили об открытии Дней духовной культуры России в Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Дни духовной культуры России открываются в субботу в Сербии выступлением Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной в городе Вране на юге страны, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов.
Дни духовной культуры России проводятся в Сербии ежегодно более пяти лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик
9 мая, 18:23
"Мы признательны администрации города Вране, что приняла решение объединить открытие Дней духовной культуры России и выступление ансамбля "Россия" с празднованием очередной годовщины освобождения города в Первой мировой войне. Сегодня здесь с самого утра идут мемориальные мероприятия, которые в 19.00 (20.00 мск) завершатся первым выступлением ансамбля "Россия". Следом 5 октября будет город Пирот, 6 октября - Ниш, 7 – город Алексинац и 8 октября - Сремски-Карловцы, где будет сводный концерт "России" и хора Сретенского монастыря", - сказал по телефону руководитель представительства Россотрудничества, который в субботу прибыл во Вране.
Он уточнил, что в программе ансамбля "Россия" – классические произведения советских и зарубежных композиторов и русские народные песни, в том числе из репертуара Людмилы Зыкиной, и поблагодарил министерства культуры России и Сербии.
В рамках Дней духовной культуры России 8 октября в Университете искусств в Белграде пройдут мастер-классы музыкантов струнного квартета имени В.А. Берлинского. В тот же день в городе Сремски-Карловцах откроется выставка Государственного музея-заповедника "Кижи" – "Кижи – возрожденный шедевр России".
В Духовной семинарии города Сремски-Карловцы 8 октября состоится мастер-класс солистов Хора Сретенского монастыря, а вечером хор даст концерт для жителей города.
Дни духовной культуры России – проект Минкультуры РФ по популяризации духовно-нравственных ценностей российского народа и отечественной культуры за рубежом. Он реализуется министерством во взаимодействии с МИД РФ и РПЦ, организатором выступает АНО "Русские сезоны", с 2008 года мероприятия Дней Духовной культуры России охватили около 50 стран мира.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
24 сентября, 20:42
 
КультураРоссияСербияБелград (город)Людмила ЗыкинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сретенский монастырьРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала