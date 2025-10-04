В Сербии откроют Дни духовной культуры России

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Дни духовной культуры России открываются в субботу в Сербии выступлением Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной в городе Вране на юге страны, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов.
"Мы признательны администрации города Вране, что приняла решение объединить открытие Дней духовной культуры России и выступление ансамбля "Россия" с празднованием очередной годовщины освобождения города в Первой мировой войне. Сегодня здесь с самого утра идут мемориальные мероприятия, которые в 19.00 (20.00 мск) завершатся первым выступлением ансамбля "Россия". Следом 5 октября будет город Пирот, 6 октября - Ниш, 7 – город Алексинац и 8 октября - Сремски-Карловцы, где будет сводный концерт "России" и хора Сретенского монастыря", - сказал по телефону руководитель представительства Россотрудничества, который в субботу прибыл во Вране.
Он уточнил, что в программе ансамбля "Россия" – классические произведения советских и зарубежных композиторов и русские народные песни, в том числе из репертуара Людмилы Зыкиной, и поблагодарил министерства культуры России и Сербии.
В рамках Дней духовной культуры России 8 октября в Университете искусств в Белграде пройдут мастер-классы музыкантов струнного квартета имени В.А. Берлинского. В тот же день в городе Сремски-Карловцах откроется выставка Государственного музея-заповедника "Кижи" – "Кижи – возрожденный шедевр России".
В Духовной семинарии города Сремски-Карловцы 8 октября состоится мастер-класс солистов Хора Сретенского монастыря, а вечером хор даст концерт для жителей города.
Дни духовной культуры России – проект Минкультуры РФ по популяризации духовно-нравственных ценностей российского народа и отечественной культуры за рубежом. Он реализуется министерством во взаимодействии с МИД РФ и РПЦ, организатором выступает АНО "Русские сезоны", с 2008 года мероприятия Дней Духовной культуры России охватили около 50 стран мира.
