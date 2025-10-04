В Сербии откроют Дни духовной культуры России

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Дни духовной культуры России открываются в субботу в Сербии выступлением Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной в городе Вране на юге страны, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов.