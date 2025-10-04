https://ria.ru/20251004/pvo-2046311975.html
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленинградской области
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленинградской области - РИА Новости, 04.10.2025
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленинградской области
Российские средства ПВО уничтожили семь БПЛА в Киришах в Ленинградской области, возгорание в промышленной зоне ликвидировано, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
кириши
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кириши
ленинградская область
безопасность, кириши, ленинградская область, александр дрозденко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кириши, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленинградской области
