ПВО сбивает БПЛА в Киришах в Ленинградской области
ПВО сбивает БПЛА в Киришах в Ленинградской области - РИА Новости, 04.10.2025
ПВО сбивает БПЛА в Киришах в Ленинградской области
ПВО сбивает БПЛА в Киришах в Ленинградской области, возникшее в промзоне возгорание уже тушат, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:39:00+03:00
2025-10-04T03:39:00+03:00
2025-10-04T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кириши
александр дрозденко
ленинградская область
кириши
ленинградская область
ПВО сбивает БПЛА в Киришах в Ленинградской области
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар