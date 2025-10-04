Израиль приступает к освобождению заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех заложников, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

« "В свете ответа ХАМАС, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников", — говорится в сообщении.

Там добавили, что власти Израиля продолжат работать с хозяином Белого дома и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют его видению.

Накануне ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом американского лидера. Сам Трамп , комментируя это заявление, призвал Тель-Авив немедленно прекратить бомбардировки Газы.

При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Там также согласились на передачу управления сектором Газа.

Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план главы США , касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.