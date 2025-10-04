Рейтинг@Mail.ru
Израиль приступает к освобождению заложников - РИА Новости, 04.10.2025
03:21 04.10.2025 (обновлено: 03:47 04.10.2025)
Израиль приступает к освобождению заложников
Израиль приступает к освобождению заложников
Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
израиль
сша
тель-авив
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
израиль
сша
тель-авив
Израиль приступает к освобождению заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех заложников, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"В свете ответа ХАМАС, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников", — говорится в сообщении.

Там добавили, что власти Израиля продолжат работать с хозяином Белого дома и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют его видению.
Накануне ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом американского лидера. Сам Трамп, комментируя это заявление, призвал Тель-Авив немедленно прекратить бомбардировки Газы.

При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Там также согласились на передачу управления сектором Газа.
Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план главы США, касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".
