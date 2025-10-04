В Петербурге арестовали водителя упавшего в реку Porsche

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Водителя упавшего в реку в Петербурге Porsche Cayenne, пассажирка которого погибла, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе судов добавили, что Войнов вину признал, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу возражал.