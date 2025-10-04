Рейтинг@Mail.ru
19:43 04.10.2025
В Петербурге арестовали водителя упавшего в реку Porsche
В Петербурге арестовали водителя упавшего в реку Porsche
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Водителя упавшего в реку в Петербурге Porsche Cayenne, пассажирка которого погибла, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Войнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.4 ст.264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что ДТП произошло в Центральном районе в пятницу в 05.45 мск, когда водитель Porsche Cayenne, не справившись с управлением, наехал на ограждение набережной Фонтанки, и автомобиль упал в реку. Водитель с признаками алкогольного опьянения был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажирка иномарки скончалась до прибытия скорой помощи. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В пресс-службе судов добавили, что Войнов вину признал, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу возражал.
Момент вылета автомобиля в реку - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду
3 октября, 08:23
 
