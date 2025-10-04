В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями из-за неоплаты товаров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Невского района поступило сообщение о драке у входа в торговый центр на улице Коллонтай.

"В ходе выезда сотрудниками патрульно-постовой задержаны трое контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара", - говорится в сообщении

Уточняется, что позднее в полицию поступили телефонограммы из медучреждения, куда обратились двое покупателей торгового центра. После оказания медпомощи их отпустили лечиться дома.

Еще двое покупателей подали в ГУМВД заявления о причинении им телесных повреждений, хотя и не обращались за медпомощью, добавили в региональном главке.