Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/peterburg-2046343516.html
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями - РИА Новости, 04.10.2025
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:07:00+03:00
2025-10-04T12:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250401/peterburg-2008638217.html
https://ria.ru/20250208/saratov-1998195318.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями

В Петербурге у ТЦ контролёры подрались с покупателями из-за неоплаты товаров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями из-за неоплаты товаров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Невского района поступило сообщение о драке у входа в торговый центр на улице Коллонтай.
Подросток исполняет танец на улице у входа в ТРК Галерея - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра
1 апреля, 13:53
"В ходе выезда сотрудниками патрульно-постовой задержаны трое контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что позднее в полицию поступили телефонограммы из медучреждения, куда обратились двое покупателей торгового центра. После оказания медпомощи их отпустили лечиться дома.
Еще двое покупателей подали в ГУМВД заявления о причинении им телесных повреждений, хотя и не обращались за медпомощью, добавили в региональном главке.
Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ
8 февраля, 21:28
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала