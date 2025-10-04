https://ria.ru/20251004/peterburg-2046343516.html
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями из-за неоплаты товаров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Невского района поступило сообщение о драке у входа в торговый центр на улице Коллонтай.
"В ходе выезда сотрудниками патрульно-постовой задержаны трое контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара", - говорится в сообщении
Уточняется, что позднее в полицию поступили телефонограммы из медучреждения, куда обратились двое покупателей торгового центра. После оказания медпомощи их отпустили лечиться дома.
Еще двое покупателей подали в ГУМВД заявления о причинении им телесных повреждений, хотя и не обращались за медпомощью, добавили в региональном главке.
Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.