11:38 04.10.2025
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в подростков
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который из-за громкой музыки в подъезде "в воспитательных целях" распылил перцовый газ в подростков и ударил одного из несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером жительница Петроградского района сообщила в полицию, что ее соседу брызнули в лицо из перцового баллончика в подъезде дома на Большой Посадской, 24.
"В результате выезда полицейские установили, что у двух несовершеннолетних, 15 и 16 лет, произошел конфликт с мужчиной, который сделал им замечания из-за громко включенной музыки в подъезде. После чего, прохожий в "воспитательных целях" распылил в подростков содержимое перцового баллона и ударил одного из них", – рассказали в ГУМВД.
Подростки обратились за медпомощью, после оказания которой их отпустили лечиться дома, уточняют в полиции.
Правоохранители ищут "воспитателя" пострадавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
