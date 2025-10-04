В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который из-за громкой музыки в подъезде "в воспитательных целях" распылил перцовый газ в подростков и ударил одного из несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в пятницу вечером жительница Петроградского района сообщила в полицию, что ее соседу брызнули в лицо из перцового баллончика в подъезде дома на Большой Посадской, 24.

"В результате выезда полицейские установили, что у двух несовершеннолетних, 15 и 16 лет, произошел конфликт с мужчиной, который сделал им замечания из-за громко включенной музыки в подъезде. После чего, прохожий в "воспитательных целях" распылил в подростков содержимое перцового баллона и ударил одного из них", – рассказали в ГУМВД.

Подростки обратились за медпомощью, после оказания которой их отпустили лечиться дома, уточняют в полиции.