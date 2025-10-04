Московский мост в Луганске стал визитной карточкой города

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Восстановленный московскими специалистами и названный в честь этого Московским крупный мост в Луганске успел стать визитной карточкой города, рассказал РИА Новости представитель группировки инженерных компаний города Москвы в Луганске Евгений Лукашов.

"Данный путепровод был возведен строителями города Москвы в течение 17 месяцев. За время строительства здесь были разобраны старые мостовые сооружения, было убрано более 2,5 тысячи кубов бетона, возведены новые бетонные конструкций, более 1,2 тысячи бетонных конструкций в основании данного моста было уложено", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во время работ были сделаны новое дорожное покрытие и тротуар, также на данном участке проложили новые коммуникации. Лукашов отметил, что в разное время на объекте работали порядка 200 человек.

"Люди восприняли строительство данного объекта очень позитивно, решена проблема транспортная значительная. Коме того, по просьбе властей города нами были выполнены проектные работы и по архитектурной подсветке, с тем чтобы данный объект в ночное и вечернее время более привлекательным. И действительно, он уже стал визитной карточкой города", - рассказал Лукашов.