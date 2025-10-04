Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд в ноябре рассмотрит жалобу родственницы Жириновского - РИА Новости, 04.10.2025
04:25 04.10.2025
Мосгорсуд в ноябре рассмотрит жалобу родственницы Жириновского
Мосгорсуд 24 ноября рассмотрит жалобу родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отказ в иске о признании договора пожизненного... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
владимир жириновский
наталья соколова
игорь лебедев
московский городской суд
лдпр
происшествия, владимир жириновский, наталья соколова, игорь лебедев, московский городской суд, лдпр
Происшествия, Владимир Жириновский, Наталья Соколова, Игорь Лебедев, Московский городской суд, ЛДПР
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 24 ноября рассмотрит жалобу родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отказ в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 24 ноября", - сказали в суде.
Ранее суд в данном вопросе встал на сторону сыновей Жириновского. Помимо Листопадовой истцом выступала еще одна родственница - Наталья Соколова.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.
По данным СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами Жириновского.
Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
Происшествия Владимир Жириновский Наталья Соколова Игорь Лебедев Московский городской суд ЛДПР
 
 
