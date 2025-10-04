https://ria.ru/20251004/mosgorsud-2046310291.html
Мосгорсуд в ноябре рассмотрит жалобу родственницы Жириновского
2025-10-04T04:25:00+03:00
2025-10-04T04:25:00+03:00
2025-10-04T04:25:00+03:00
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 24 ноября рассмотрит жалобу родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отказ в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 24 ноября", - сказали в суде.
Ранее суд в данном вопросе встал на сторону сыновей Жириновского
. Помимо Листопадовой истцом выступала еще одна родственница - Наталья Соколова
.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.
По данным СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами Жириновского.
Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.