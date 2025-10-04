Рейтинг@Mail.ru
Отели Marton работают в обычном режиме, несмотря на сообщения об аресте - РИА Новости, 04.10.2025
15:40 04.10.2025
Отели Marton работают в обычном режиме, несмотря на сообщения об аресте
Гостиницы Marton в Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону работают в обычном режиме и принимают гостей, несмотря на сообщения о...
ВОЛГОГРАД/ВОРОНЕЖ/КАЛИНИНГРАД/НИЖНИЙ НОВГОРОД/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Гостиницы Marton в Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону работают в обычном режиме и принимают гостей, несмотря на сообщения о том, что на отели сети наложены арест или иные обеспечительные меры после иска Генеральной прокуратуры к одному из владельцев сети, передают корреспонденты РИА Новости.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что арест или иные обеспечительные меры наложены на 35 отелей, принадлежащих компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова бизнесмену Андрею Марченко, в восьми российских регионах: Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде.
Полная парковка и экскурсии для гостей

Два отеля сети Marton, расположенные в Нижнем Новгороде, работают в штатном режиме и продолжают принимать гостей, убедилась корреспондент РИА Новости. Так, утром из отеля "Marton Волга" отправилась на автобусную экскурсию по городу большая группа туристов. По их словам, накануне вечером они без проблем заселились в отель, сегодня тоже ни о каких затруднениях не слышали. В отеле "Marton Ока" тоже принимают заявки на заселение и на выходные, и на будущую неделю. Тем не менее, администраторы отелей отказались отвечать на вопросы корреспондента агентства.
Два отеля сети Marton в Воронеже работают в обычном режиме, на парковках стоят автомобили. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как гости заселяются в номера, но администраторы гостиниц отказались давать комментарии.
Всё как обычно

Отель Marton в Ростове-на-Дону, расположенный на проспекте Стачки, продолжает работать в привычном режиме.
"Я сегодня работаю первый день, но никаких распоряжений и указаний не поступало", - сказала РИА Новости сотрудница отеля, встречающая гостей на ресепшне. По ее информации, в пятницу в отель еще никто не заселялся, но в номерах продолжают оставаться гости.
В Калининграде отель "Marton - Palace" расположен практически в центре города, рядом находятся автовокзал и Южный железнодорожный вокзал.
"Отель работает в привычном режиме. Про арест ничего не слышали. Бронируются номера так же. Всё как обычно", - сказала РИА Новости администратор.
Корреспондент РИА Новости убедилась, что на сайтах бронирования также можно заказать номер и в другом отеле в Калининграде - "Marton - Olimpic".
В Волгограде также находится несколько отелей сети "Marton", все они доступны для бронирования на сайтах гостиниц.
"У нас все хорошо, работаем в рабочем режиме", - сообщила РИА Новости администратор отела "Marton - Родина".
В сентябре Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве.
КраснодарНовости - ТуризмПроисшествияРостов-на-ДонуВоронежВолгоградКалининградВиктор МомотовНижний Новгород
 
 
